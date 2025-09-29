Blanco: “En Tierra del Fuego hay despidos, suspensiones y la construcción paralizada: ¿Quién puede afirmar que con Milei estamos mejor? No vamos a entregar nuestra provincia”

Tierra del Fuego 29/09/2025.- El senador nacional por Tierra del Fuego y candidato por Provincias Unidas, Pablo Daniel Blanco, cuestionó duramente al gobierno nacional por la crítica situación que atraviesa la provincia y denunció la falta de políticas para sostener el empleo, la producción y la obra pública.

“Decir que estamos mejor con el gobierno de Milei es una tomada de pelo. Nos quieren hacer creer que hay avances porque bajaron algunos impuestos, pero la realidad en Tierra del Fuego y en el país entero es totalmente distinta”, señaló.

Blanco advirtió que la parálisis de la construcción y la industria agrava la crisis del empleo: “En Tierra del Fuego hay suspensiones y despidos a pesar del convenio firmado para evitarlos. Lo hacen a la vista de todos, sin control ni sensibilidad”.

En esa línea, vinculó la situación provincial con el rumbo económico nacional y las negociaciones internacionales: “El plan económico de Milei fracasó. Y ahora pretende taparlo con un crédito por arriba de los 20 mil millones de dólares. Que quede claro: esa plata no es gratis. Si las condiciones implican comprometer recursos o soberanía de Tierra del Fuego, no lo vamos a permitir. Nuestra provincia no se negocia”.

Finalmente, exigió que el canciller concurra al Senado a dar explicaciones: “Queremos saber qué compromisos se están asumiendo a espaldas de los argentinos. No se puede seguir gobernando desde el desprecio por el interior ni hipotecando el futuro con acuerdos oscuros. Tierra del Fuego no puede ser ignorada ni entregada”.