BLANCO ACUSA A MILEI DE NEGOCIAR DEUDA CON EE.UU. A ESPALDAS DEL CONGRESO: «EL PRESIDENTE NO PUEDE PEDIR PLATA COMO SI FUERA DE USO PERSONAL».

Senado 25/09/2025.- Jueves 25 de septiembre – El senador nacional por Tierra del Fuego, Pablo Daniel Blanco, cuestionó con dureza la reciente visita del presidente Javier Milei a Estados Unidos. En el marco de negociaciones informales para que el Gobierno reciba asistencia financiera por más de 20 mil millones de dólares, el legislador advirtió sobre la falta de transparencia y el desprecio por los mecanismos constitucionales.

«Están todos embobados porque Milei fue a Estados Unidos a sacarse una foto, mientras la gente en Argentina no llega a fin de mes. Estamos hablando de una posible entrega del país, sin saber en qué condiciones. Es poco serio y profundamente irresponsable”, expresó Blanco.

El legislador fueguino recordó que, según la legislación vigente, todo endeudamiento que comprometa al Estado nacional debe contar con la autorización del Congreso. “El Presidente no puede pedir plata en todos lados como si fuese de uso personal. El artículo 75 de la Constitución es claro: es el Congreso quien autoriza la toma de crédito público. Si el Ejecutivo se saltea ese paso, estaría violando la ley”, advirtió.

Además, expresó su preocupación por las condiciones que podrían estar siendo negociadas a espaldas del Parlamento y de la ciudadanía. «Si hay un crédito directo de Estados Unidos, es porque hay algún condicionamiento. No creo, sinceramente, que le vayan a prestar miles de millones de dólares a Milei por su cara. Seguramente haya exigencias, y eso se debe discutir en el Congreso, con seriedad y responsabilidad».

Blanco también apuntó contra el secretismo del Gobierno nacional: «No sabemos absolutamente nada. No hay un solo documento, no hay cifras, no hay términos. ¿Estamos negociando qué? ¿A qué nos estamos comprometiendo? No podemos seguir gobernando con gestos para las redes sociales mientras se hipoteca el futuro del país”.

Por último, el senador exigió al Ejecutivo nacional que respete el rol del Congreso en materia de deuda externa y que garantice el acceso a la información pública sobre cualquier negociación en curso. “Vamos a exigir que cualquier acuerdo financiero con potencias extranjeras pase por el Congreso, como lo exige la ley. Lo contrario sería un acto de abuso de poder y una clara violación del orden constitucional”.