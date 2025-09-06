Base Aeronaval Rio Grande:Milei subasta un terreno de 469.564,42 m2. junto a otros 39 de las fuerzas armadas en le resto del pais.

Rio Grande 06/09/2025.- Como lo habíamos adelantado en esta nota se publicó hace exactamente un año atrás el gobierno subastara 39 predios de las fuerzas armadas, ,entre ellos uno ubicado oen la BAse Aeronaval Rio Grande cuyas dimensiones son 469.564,42 m2. que pasa a subasta futura, sin embargo a pesar de la publicación y conociendo las intenciones del negocio inmobiliario de Milei, en Tierra del Fuego, nadie dijo una palabra. Grande 02/11/2024.- La expectativa oficial es recaudar aproximadamente 800 millones de dólares, un monto que, aseguran desde el Ejecutivo, contribuirá a reducir el déficit fiscal y a mejorar la gestión del Estado, esto ultimo es una falacia, ya que ni un solo peso de lo supuestamente recaudado se ha destinado a mejorar nada.

El presidente Javier Milei anunció la subasta de más de 400 terrenos estatales en todo el país, con el objetivo de generar recursos económicos y optimizar el uso del patrimonio público y Tierra del Fuego no es la excepción. La decisión fue oficializada mediante el Decreto 950/2024, publicado en el Boletín Oficial, y está a cargo de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE).

La subasta se enmarca en un ambicioso plan que busca deshacerse de bienes que el gobierno considera innecesarios o subutilizados. Según las autoridades, mantener estos inmuebles representa un gasto elevado para las arcas públicas, lo que va en contra del enfoque de Milei de limitar el tamaño del Estado y optimizar los recursos disponibles.

Tierra del Fuego: los terrenos que subastará el gobierno de Milei

Entre los activos que se han puesto a la venta en la La Provincia se incluye un terreno ubicado en la Ruta Complementaria C, en las afueras del ejido urbano de Río Grande. Este predio, situado específicamente en la zona de Chacra IV y próximo al Fideicomiso San Martín Norte, pertenece a la Base Aeronaval Río Grande.

Otras subastas de terrenos en el territorio nacional

Uno de los aspectos más llamativos de la medida es la diversidad de los terrenos y propiedades que estarán en juego. Entre los bienes más valiosos se encuentra un predio ubicado en Puerto Norte, una de las zonas más cotizadas de Rosario, Santa Fe. Este terreno cuenta con un alto potencial para desarrollos inmobiliarios de gran escala, debido a su cercanía con el río y su posición estratégica en la ciudad. La zona, conocida por sus torres residenciales de lujo y centros comerciales, promete atraer la atención de desarrolladores nacionales e internacionales.

Por otro lado, en Buenos Aires, uno de los inmuebles más significativos que se subastará es el edificio del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) en Barrio Norte. Esta propiedad, que ha sido objeto de debate por su ubicación privilegiada y por ocupar una amplia extensión de tierra en una zona de alta densidad urbana, podría transformarse en un espacio destinado a proyectos que maximicen su valor comercial. Funcionarios cercanos a la AABE aseguraron que este edificio está muy por encima de los estándares de uso eficiente y que la venta podría inyectar millones al Tesoro nacional.

Cómo se utilizarán los fondos recaudados

A pesar de la expectativa generada por las subastas, todavía no está completamente definido cómo se asignarán los fondos obtenidos. El vocero presidencial, Manuel Adorni, explicó que se priorizará la inversión en áreas que permitan una administración pública más eficiente y que contribuyan al desarrollo económico del país. Además, no se descarta la posibilidad de que algunos inmuebles se otorguen en derecho real de superficie, un mecanismo que permitiría el uso de los terrenos por hasta 70 años sin perder la titularidad estatal.

En las provincias del sur, como Río Negro y Chubut, también se subastarán predios que están actualmente en desuso. Por ejemplo, en San Carlos de Bariloche, un terreno ubicado cerca del centro cívico será puesto a la venta, generando gran expectativa entre empresarios interesados en proyectos turísticos. En Trelew, otro predio de gran extensión podría ser transformado en un desarrollo logístico, dada su cercanía con rutas nacionales.