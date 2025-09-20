ATE Tierra del Fuego realizó una nueva marcha para reclamar por salarios dignos en la Provincia

Tierra del Fuego 20/09/2025.- Desde el Sindicato expresaron que no debería haber trabajadores de primera o de segunda categoría, y que por eso presentaron un proyecto de Escalafón Único.

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur realizó una nueva marcha para reclamar por salarios dignos en la Provincia. Trabajadoras y trabajadores de diversos sectores se dieron cita para marchar hacia la Casa de Gobierno fueguina para reclamarle al Gobernador Gustavo Melella por el fin de los sueldos de hambre y para demostrar que “la dignidad se defiende en la calle”.

Desde el Consejo Directivo Provincial de la ATE fueguina le expresaron al Gobierno Provincial: “Las y los trabajadores estatales también merecemos vivir mejor, no solos sus Ministros y familiares. Tenemos el derecho a un salario digno. En el Estado no debería haber empleados de primera o segunda categoría, sino solo trabajadores que ganen lo que les corresponde”.

Además, agregaron: “Es por ello que presentamos el proyecto de Escalafón Único. Esto llevaría a una equiparación dignificadora para las y los estatales de Tierra del Fuego. Sabemos que son tiempos difíciles, pero pareciera que solo lo son para la trabajadora y el trabajador estatal. ¡Basta de salarios de hambre, queremos vivir mejor!”.

Fotos: Prensa ATE Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur