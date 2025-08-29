Y donde esta la plata?: Javier Milei recortó más de 53 mil empleos estatales y el Gobierno nacional calcula un ahorro de USD 2.100 millones

De acuerdo al documento, la medida implicó un ahorro anual estimado de 2.106 millones de dólares, al contabilizar tanto los sueldos como los gastos indirectos de infraestructura laboral —espacio de oficina, equipos, suministros y servicios— que duplican el costo salarial. “Esta política refleja el compromiso del Gobierno con la eficiencia y la austeridad en la administración pública”, señala el texto oficial.

Resultados en base al informe del Ministerio de Desregulación

Caídas más fuertes en contratados y monotributistas

La poda se concentró en la Administración Pública Nacional (APN), donde el plantel de trabajadores se redujo un 15,1%, y en las empresas estatales, con un descenso del 18,5%. El informe destaca que los contratos bajo la Ley Marco (25.164) cayeron 22,1% y los acuerdos LOYS (monotributistas bajo Decreto 1109/17) se desplomaron 52,4%. En tanto, el personal de planta permanente y transitoria retrocedió 9,4%.

Resultados de la comparación interanual

Los cálculos oficiales sostienen que el ahorro anual en sueldos de la APN alcanza los 1.053 millones de dólares, que al duplicarse por costos indirectos trepan a 2.106 millones. Dentro de ese total, los contratos de la Ley Marco representaron un ahorro de 256 millones en sueldos (512 millones con costos extras), mientras que en planta permanente y transitoria el número ascendió a 297 millones (594 millones incluyendo infraestructura).

Perspectivas del ajuste

El Ejecutivo adelantó que la estrategia de reducción de personal continuará en lo que resta del mandato, con foco en áreas que “no cumplan una misión esencial”. El informe concluye que la estimación es conservadora, ya que en el sector público los sueldos son menores al promedio del sector privado y, por lo tanto, los gastos adicionales en infraestructura podrían implicar un ahorro real incluso mayor al calculado.

