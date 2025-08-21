Uno por uno: así votaron los diputados la ratificación al veto de Milei que frenó el aumento de las jubilaciones, el cinismo de los libertarios fueguinos.

Diputados 21/08/2025.- Con 160 votos afirmativos, 83 negativos y 6 abstenciones, la Cámara baja no alcanzó los dos tercios necesarios, por lo que quedó firme el veto a la ley que disponía una suba del 7,2 por ciento en jubilaciones y un bono de 110 mil pesos. Los fueguinos Ricardo Garramuño y Santiago Pauli votaron en contra del aumento de 40 mil pesos a los jubilados, pero ya votaron contra el presupuesto universitario, contra la industria de Tierra del Fuego y los discapacitados, lo cual ha sido calificado de inhumano y perverso, incluso se los ha declarado personas no gratas tanto en Ushuaia, como en Rio Grande, por su actitud realmente repudiable, con el agravante que Pauli, festejó con un asado el recorte a jubilados, organizado por MIlei en la quinta de Olivos. La repulsiva actitud de Santilli a quien salvaron a su hijo en el Hospital Garraham y voto en contra del aumento a los médicos. Los evangélicos que pregonan amor, paz y la defensa las dos vidas y votan en contra de emergencia en salud pediátrica, recortes a jubilados, recortes en comedores, discapacidad, el colmo del cinismo, fijate a quien eliges como intermediario del señor.

En una jornada marcada por las negociaciones y estrategias parlamentarias, la Cámara de Diputados rechazó el intento de insistir con la ley 27.791, que establecía un incremento del 7,2% en todas las jubilaciones y pensiones, además de una suba del bono mensual de $70.000 a $110.000. Con 160 votos afirmativos, 83 negativos y 6 abstenciones, el resultado no alcanzó los dos tercios requeridos para rechazar el veto del presidente Javier Milei, que finalmente quedó ratificado.

Aunque el inicio de la sesión mostró una mayoría opositora habilitando el debate, el desarrollo posterior giró en torno a un tablero de votación. El oficialismo, pese a contar con una bancada minoritaria, consiguió aglutinar voluntades y preservar la decisión del Poder Ejecutivo, que ya había bloqueado el proyecto de ley.

El proyecto fue aprobado, vetado por el presidente y sometido nuevamente a votación esta tarde para definir su suerte. Durante la sesión, el diputado Pablo Juliano (Democracia para Siempre) lanzó una crítica directa a quienes cambiaron su postura de una votación a otra: “No lo podés hacer. No hay llamado del Gobierno nacional, ni del gobernador de tu provincia que te tenga que dar vuelta el voto. Te está mirando el país”, dijo en el recinto. En la misma línea, Germán Martínez, jefe del bloque Unión por la Patria, remarcó: “Hay que ser serios y tener convicciones ante este tema”.

La votación se realizó en bloque, desestimando el pedido del radical Rodrigo de Loredo de votar artículo por artículo. La medida que fue finalmente rechazada habría llevado el haber mínimo a $446.928 —sumando el bono de $110.000—, mientras que con el veto quedó en $384.305, de acuerdo con los cálculos de la Oficina de Presupuesto del Congreso.

Quienes votaron a favor

160 diputados apoyaron la insistencia en el texto original de la ley 27.791. Entre ellos, integrantes de bloques como Unión por la Patria, Coalición Cívica, Encuentro Federal, Democracia Para Siempre, Izquierda, e incluso algunos miembros de La Libertad Avanza.

Quienes votaron en contra

83 diputados respaldaron el veto presidencial y rechazaron la insistencia en la ley que proponía mejoras en las jubilaciones. La mayoría pertenece a los bloques de La Libertad Avanza, PRO, UCR y fuerzas aliadas.

Qué diputados se abstuvieron

Seis legisladores decidieron no pronunciarse en uno u otro sentido. Las abstenciones, aunque no suman votos negativos, elevan el umbral necesario para alcanzar los dos tercios, lo cual favoreció al oficialismo.

La sesión dejó al descubierto no solo los alineamientos esperados, sino también los movimientos tácticos que definieron el desenlace. Con el rechazo a la insistencia, el veto de Javier Milei quedó ratificado. La medida impulsada por el oficialismo se impuso a pesar de haber sido derrotada en votaciones anteriores, consolidando un triunfo legislativo clave en un contexto de alta sensibilidad social.

Si se requiere, también puede elaborarse el listado completo de los diputados ausentes que, con su no participación, incidieron indirectamente en el resultado.