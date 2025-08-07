Uno por uno: así votaron los diputados la ley de financiamiento de las universidades, Garramuño y Pauli en contra.

Diputados 07/08/2025.- El proyecto obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados con 158 votos afirmativos, 75 negativos y 5 abstenciones

La Cámara de Diputados de la Nación aprobó este miércoles, con 158 votos afirmativos, 75 negativos y 5 abstenciones, el proyecto de ley que establece una actualización automática por inflación del financiamiento para las universidades nacionales, la convocatoria a paritarias para docentes y no docentes y el incremento de las becas estudiantiles.

La sesión, que comenzó con el intento fallido del oficialismo de frustrar el quórum, contó con la participación de 239 legisladores.

En ese sentido, no se alcanzó una mayoría especial de dos tercios por apenas un voto, lo que puso en evidencia el amplio apoyo que cosechó la iniciativa y deja a la oposición en una buena posición para insistir ante un eventual veto presidencial.

El proyecto, impulsado por el radicalismo disidente de Democracia para Siempre en conjunto con los rectores nucleados en el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) propone actualizar por inflación automáticamente los gastos de funcionamiento de las casas de estudios, hospitales universitarios y partidas para investigación, ordena la convocatoria a paritarias -dentro de tres meses- para recomponer el salario docente y no docente y aumenta las becas, entre otros puntos.

Quienes votaron a favor

Los 158 votos afirmativos provinieron principalmente de los bloques de Unión por la Patria, Democracia Para Siempre, Encuentro Federal, Coalición Cívica, el Frente de Izquierda, algunos radicales y otros espacios provinciales:

Afirmativos:

Sergio Edgardo Acevedo (Por Santa Cruz – Santa Cruz)

Oscar Agost Carreño (Encuentro Federal – Córdoba)

Hilda Aguirre (Unión por la Patria – La Rioja)

Ernesto “Pipi” Ali (Unión por la Patria – San Luis)

Eugenia Alianiello (Unión por la Patria – Chubut)

Walberto Allende (Unión por la Patria – San Juan)

Constanza María Alonso (Unión por la Patria – Buenos Aires)

Marcela Antola (Democracia Para Siempre – Entre Ríos)

Jorge Neri Araujo Hernández (Unión por la Patria – Tierra del Fuego)

Lourdes Micaela Arrieta (Transformación – Mendoza)

Daniel Arroyo (Unión por la Patria – Buenos Aires)

Ana Fabiola Aubone (Unión por la Patria – San Juan)

Martín Aveiro (Unión por la Patria – Mendoza)

Fernanda Avila (Unión por la Patria – Catamarca)

Jorge Antonio Avila (Encuentro Federal – Chubut)

Héctor W. Baldassi (PRO – Córdoba)

Karina Banfi (UCR – Buenos Aires)

Mario Barletta (Unidos – Santa Fe)

Luis Eugenio Basterra (Unión por la Patria – Formosa)

Atilio Benedetti (UCR – Entre Ríos)

Adolfo Bermejo (Unión por la Patria – Mendoza)

Tanya Bertoldi (Unión por la Patria – Neuquén)

Gustavo Bordet (Unión por la Patria – Entre Ríos)

Victoria Borrego (Coalición Cívica – Buenos Aires)

Sofía Brambilla (PRO – Corrientes)

Gabriela Brouwer de Koning (UCR – Córdoba)

Juan Fernando Brugge (Encuentro Federal – Córdoba)

Santiago Cafiero (Unión por la Patria – Buenos Aires)

Pamela Calletti (Innovación Federal – Salta)

Marcela Campagnoli (Coalición Cívica – Buenos Aires)

Celia Campitelli (Unión por la Patria – Santiago del Estero)

Fernando Carbajal (Democracia Para Siempre – Formosa)

Florencia Carignano (Unión por la Patria – Santa Fe)

Ana Carla Carrizo (Democracia Para Siempre – CABA)

Soledad Carrizo (UCR – Córdoba)

Pablo Carro (Unión por la Patria – Córdoba)

Sergio Casas (Unión por la Patria – La Rioja)

Carlos Daniel Castagneto (Unión por la Patria – Buenos Aires)

Christian Castillo (PTS-Frente de Izquierda Unidad – Buenos Aires)

Leila Chaher (Unión por la Patria – Jujuy)

Jorge Chica (Unión por la Patria – San Juan)

María Luisa Chomiak (Unión por la Patria – Chaco)

Carlos Cisneros (Unión por la Patria – Tucumán)

Julio Cobos (UCR – Mendoza)

Mariela Coletta (Democracia Para Siempre – CABA)

Marcela Coli (Democracia Para Siempre – La Pampa)

Ricardo Daives (Unión por la Patria – Santiago del Estero)

Natalia De la Sota (Encuentro Federal – Córdoba)

Rodrigo De Loredo (UCR – Córdoba)

Mercedes De Mendieta (Izquierda Socialista FIT-Unidad – CABA)

Gabriela Beatriz Estévez (Unión por la Patria – Córdoba)

Emiliano Estrada (Unión por la Patria – Salta)

Mónica Fein (Encuentro Federal – Santa Fe)

Agustín Fernández (Independencia – Tucumán)

Elia Marina Fernández (Independencia – Tucumán)

Ramiro Fernández Patri (Unión por la Patria – Formosa)

Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica – CABA)

Mónica Frade (Coalición Cívica – Buenos Aires)

Andrea Freites (Unión por la Patria – Tierra del Fuego)

Ana Carolina Gaillard (Unión por la Patria – Entre Ríos)

Ignacio García Aresca (Encuentro Federal – Córdoba)

Silvana Micaela Ginocchio (Unión por la Patria – Catamarca)

Juan Carlos Giordano (Izquierda Socialista FIT-Unidad – Buenos Aires)

Melina Giorgi (Democracia Para Siempre – Santa Fe)

Diego A. Giuliano (Unión por la Patria – Santa Fe)

José Glinski (Unión por la Patria – Chubut)

Daniel Gollan (Unión por la Patria – Buenos Aires)

Álvaro González (PRO – CABA)

Carlos Gutiérrez (Encuentro Federal – Córdoba)

Ramiro Gutiérrez (Unión por la Patria – Buenos Aires)

Itai Hagman (Unión por la Patria – CABA)

Carlos Heller (Unión por la Patria – CABA)

Bernardo José Herrera (Unión por la Patria – Santiago del Estero)

Ricardo Herrera (Unión por la Patria – La Rioja)

Ana María Ianni (Unión por la Patria – Santa Cruz)

Rogelio Iparraguirre (Unión por la Patria – Buenos Aires)

Pablo Juliano (Democracia Para Siempre – Buenos Aires)

Máximo Carlos Kirchner (Unión por la Patria – Buenos Aires)

Tomás Ledesma (Unión por la Patria – Entre Ríos)

Aldo Leiva (Unión por la Patria – Chaco)

Mónica Litza (Unión por la Patria – Buenos Aires)

Osvaldo Llancafilo (Movimiento Popular Neuquino – Neuquén)

Juan Manuel López (Coalición Cívica – Buenos Aires)

Dante López Rodríguez (Unión por la Patria – Catamarca)

Mónica Macha (Unión por la Patria – Buenos Aires)

Facundo Manes (Democracia Para Siempre – Buenos Aires)

Mario Manrique (Unión por la Patria – Buenos Aires)

Varinia Lis Marín (Unión por la Patria – La Pampa)

Juan Marino (Unión por la Patria – Buenos Aires)

Germán Pedro Martínez (Unión por la Patria – Santa Fe)

Gisela Marziotta (Unión por la Patria – CABA)

Nicolás Massot (Encuentro Federal – Buenos Aires)

Magalí Mastaler (Unión por la Patria – Santa Fe)

Gladys Medina (Independencia – Tucumán)

Roberto Mirabella (Defendamos Santa Fe – Santa Fe)

Matías Molle (Unión por la Patria – Buenos Aires)

María Luisa Montoto (Unión por la Patria – Santiago del Estero)

Emilio Monzó (Encuentro Federal – Buenos Aires)

Roxana Monzón (Unión por la Patria – Buenos Aires)

Micaela Morán (Unión por la Patria – Buenos Aires)

Cecilia Moreau (Unión por la Patria – Buenos Aires)

Leopoldo Moreau (Unión por la Patria – Buenos Aires)

Nilda Moyano (Unión por la Patria – Santiago del Estero)

Estela Mary Neder (Unión por la Patria – Santiago del Estero)

Sebastián Noblega (Unión por la Patria – Catamarca)

Paula Oliveto Lago (Coalición Cívica – CABA)

Blanca Inés Osuna (Unión por la Patria – Entre Ríos)

Pablo Outes (Innovación Federal – Salta)

Sergio Omar Palazzo (Unión por la Patria – Buenos Aires)

Liliana Paponet (Unión por la Patria – Mendoza)

María Graciela Parola (Unión por la Patria – Formosa)

Marcela Fabiana Passo (Unión por la Patria – Buenos Aires)

Esteban Paulón (Encuentro Federal – Santa Fe)

Gabriela Pedrali (Unión por la Patria – La Rioja)

Juan Manuel Pedrini (Unión por la Patria – Chaco)

Paula Andrea Penacca (Unión por la Patria – CABA)

Julio Pereyra (Unión por la Patria – Buenos Aires)

Miguel Ángel Pichetto (Encuentro Federal – Buenos Aires)

Nancy Viviana Picón Martínez (Producción y Trabajo – San Juan)

Lorena Pokoik (Unión por la Patria – CABA)

Juan Carlos Polini (Democracia Para Siempre – Chaco)

Luciana Potenza (Unión por la Patria – Buenos Aires)

Agustina Lucrecia Propato (Unión por la Patria – Buenos Aires)

Fabio José Quetglas (UCR – Buenos Aires)

Florencio Randazzo (Encuentro Federal – Buenos Aires)

Ariel Rauschenberger (Unión por la Patria – La Pampa)

Roxana Reyes (UCR – Santa Cruz)

Vilma Ripoll (MST – Frente de Izquierda Unidad – Buenos Aires)

Jorge Rizzotti (Democracia Para Siempre – Jujuy)

Jorge Antonio Romero (Unión por la Patria – Corrientes)

Roberto Antonio Sánchez (UCR – Tucumán)

Nancy Sand (Unión por la Patria – Corrientes)

Leandro Santoro (Unión por la Patria – CABA)

Natalia Silvina Sarapura (UCR – Jujuy)

Sabrina Selva (Unión por la Patria – Buenos Aires)

Vanesa Raquel Siley (Unión por la Patria – Buenos Aires)

Guillermo Snopek (Unión por la Patria – Jujuy)

Martín Soria (Unión por la Patria – Río Negro)

Margarita Stolbizer (Encuentro Federal – Buenos Aires)

Julia Strada (Unión por la Patria – Buenos Aires)

Rodolfo Tailhade (Unión por la Patria – Buenos Aires)

Danya Tavela (Democracia Para Siempre – Buenos Aires)

Martín Alberto Tetaz (UCR – CABA)

Pablo Todero (Unión por la Patria – Neuquén)

Victoria Tolosa Paz (Unión por la Patria – Buenos Aires)

Eduardo Toniolli (Unión por la Patria – Santa Fe)

Alejandra Torres (Encuentro Federal – Córdoba)

Eduardo Félix Valdés (Unión por la Patria – CABA)

Brenda Vargas Matyi (Unión por la Patria – Buenos Aires)

Yolanda Vega (Innovación Federal – Salta)

Alejandro Vilca (PTS-Frente de Izquierda Unidad – Jujuy)

Luana Volnovich (Unión por la Patria – Buenos Aires)

Hugo Yasky (Unión por la Patria – Buenos Aires)

Pablo Raúl Yedlin (Unión por la Patria – Tucumán)

Carolina Yutrovic (Unión por la Patria – Tierra del Fuego)

Natalia Zabala Chacur (Unión por la Patria – San Luis)

Natalia Zaracho (Unión por la Patria – Buenos Aires)

Christian Alejandro Zulli (Unión por la Patria – Corrientes)

Quienes votaron en contra

Los 75 votos negativos provinieron de los bloques de La Libertad Avanza, el PRO, Liga del Interior, Movimiento de Integración y Desarrollo, Futuro y Libertad, Creo y otros aliados:

Negativos:

Sabrina Ajmechet (PRO – CABA)

Lisandro Almirón (La Libertad Avanza – Corrientes)

Pablo Ansaloni (La Libertad Avanza – Buenos Aires)

Damián Arabia (PRO – CABA)

Alberto Gustavo Arancibia Rodríguez (La Libertad Avanza – San Luis)

María Fernanda Araujo (La Libertad Avanza – CABA)

Martín Ardohain (PRO – La Pampa)

Belén Avico (PRO – Córdoba)

Nancy Ballejos (PRO – Entre Ríos)

Beltrán Benedet (La Libertad Avanza – Entre Ríos)

Bertie Benegas Lynch (La Libertad Avanza – Buenos Aires)

Gabriela Besana (PRO – Buenos Aires)

Emmanuel Bianchetti (PRO – Misiones)

Rocío Bonacci (La Libertad Avanza – Santa Fe)

Alejandro Bongiovanni (PRO – Santa Fe)

Gabriel Bornoroni (La Libertad Avanza – Córdoba)

Mariano Campero (Liga del Interior ELI – Tucumán)

Sergio Eduardo Capozzi (PRO – Río Negro)

Pablo Cervi (Liga del Interior ELI – Neuquén)

Facundo Correa Llano (La Libertad Avanza – Mendoza)

Carlos D’Alessandro (La Libertad Avanza – San Luis)

María Florencia De Sensi (PRO – Buenos Aires)

Romina Diez (La Libertad Avanza – Santa Fe)

Nicolás Emma (La Libertad Avanza – CABA)

José Luis Espert (La Libertad Avanza – Buenos Aires)

Daiana Fernández Molero (PRO – CABA)

Alida Ferreyra (La Libertad Avanza – CABA)

Alejandro Finocchiaro (PRO – Buenos Aires)

Carlos García (La Libertad Avanza – Chaco)

Ricardo Garramuño (Somos Fueguinos – Tierra del Fuego)

José Luis Garrido (Por Santa Cruz – Santa Cruz)

Silvana Giudici (PRO – CABA)

Gerardo Gustavo González (La Libertad Avanza – Formosa)

Gerardo Huesen (La Libertad Avanza – Tucumán)

María Cecilia Ibañez (MID – Córdoba)

Fernando Adolfo Iglesias (PRO – CABA)

Florencia Klipauka Lewtak (La Libertad Avanza – Misiones)

Luciano Andrés Laspina (PRO – Santa Fe)

Lilia Lemoine (La Libertad Avanza – Buenos Aires)

Mercedes Llano (La Libertad Avanza – Mendoza)

Lorena Macyszyn (La Libertad Avanza – Buenos Aires)

Martín Maquieyra (PRO – La Pampa)

Nadia Márquez (La Libertad Avanza – Neuquén)

Álvaro Martínez (La Libertad Avanza – Mendoza)

Nicolás Mayoraz (La Libertad Avanza – Santa Fe)

Gerardo Milman (PRO – Buenos Aires)

Guillermo Montenegro (La Libertad Avanza – Buenos Aires)

Francisco Monti (Liga del Interior ELI – Catamarca)

Julio Moreno Ovalle (La Libertad Avanza – Salta)

José Nuñez (PRO – Santa Fe)

Paula Omodeo (Creo – Tucumán)

Emilia Orozco (La Libertad Avanza – Salta)

Santiago Pauli (La Libertad Avanza – Tierra del Fuego)

José Peluc (La Libertad Avanza – San Juan)

Luis Albino Picat (Liga del Interior ELI – Córdoba)

Carolina Píparo (La Libertad Avanza – Buenos Aires)

María Celeste Ponce (La Libertad Avanza – Córdoba)

Manuel Quintar (La Libertad Avanza – Jujuy)

Marilú Quiróz (PRO – Chaco)

Verónica Razzini (Futuro y Libertad – Santa Fe)

Cristian A. Ritondo (PRO – Buenos Aires)

Laura Rodríguez Machado (PRO – Córdoba)

Javier Sánchez Wrba (PRO – Buenos Aires)

Juliana Santillán Juárez Brahim (La Libertad Avanza – Buenos Aires)

Diego Santilli (PRO – Buenos Aires)

Santiago Santurio (La Libertad Avanza – Buenos Aires)

María Sotolano (PRO – Buenos Aires)

Aníbal Tortoriello (PRO – Río Negro)

José Federico Tournier (Liga del Interior ELI – Corrientes)

César Treffinger (La Libertad Avanza – Chubut)

Patricia Vásquez (PRO – Buenos Aires)

María Eugenia Vidal (PRO – CABA)

Lorena Villaverde (La Libertad Avanza – Río Negro)

Martín Yeza (PRO – Buenos Aires)

Carlos Raúl Zapata (La Libertad Avanza – Salta)

Qué diputados se abstuvieron

Cinco diputados se abstuvieron de votar:

Abstenciones: