TIERRA DEL FUEGO YA TIENE SUS PROYECTOS SELECCIONADOS PARA LA INSTANCIA NACIONAL DE LA FERIA DE ARTE, CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Tierra del Fuego 26/08/2025.- El Gobierno de Tierra del Fuego AIAS culminó con la instancia provincial de selección de proyectos de la Feria de Arte, Ciencia y Tecnología 2025. Pasaron a la instancia nacional 21 proyectos que llevarán a todo el país la voz, la creatividad y el trabajo colaborativo de nuestros estudiantes.

Los proyectos elegidos abarcan una amplia diversidad de temáticas vinculadas al arte, la ciencia, la tecnología, la identidad cultural y el cuidado del ambiente, reafirmando la importancia de la feria como una política pública educativa que potencia la investigación, la innovación y el desarrollo integral de las y los estudiantes fueguinos.

Los proyectos seleccionados fueron:

Eje Artístico

-Problematizando la Enseñanza Musical – ISES (Río Grande)

-“¿Será todo un punto?” – Jardín N° 28 (Ushuaia)

-«El Arte en tus Manos» – Jardín N° 20 (Ushuaia)

-“Revelaciones del Bosque” – Centro Polivalente de Arte “Prof. Inés María Bustelo” (Ushuaia)

Eje Científico

-“Las calles de mi ciudad: un laberinto sin señal” – Escuela N°45 (Tolhuin)

-“Entre flores y limones” – Jardín N° 14 (Ushuaia)

-“Un viaje verde con mi planta de Canelo” – Escuela N° 13 (Ushuaia)

-“Construir techos, sin poner techos” – C.A.A.D (Ushuaia)

Eje Matemático

-“¡Punto final… no!! Punto inicial, de una caja no aprendemos nada” – Escuela Austral de Enseñanza Bilingüe (Río Grande)

-“Microproyecto 623: Midiendo el impacto”- Escuela N° 23 (Río Grande)

-“Energía que no se va a la basura” – Colegio Provincial “Trejo Noel” (Tolhuin)

-“¿De qué forma te lo cuento?” – Escuela N° 31 «Juana Manso» (Ushuaia)

Eje Tecnológico

-“Absorvi-joy” EMEI (Río Grande)

-“¿Qué peligros hay en internet?” – Jardín N°17 (Río Grande)

-“Techponia” – Escuela N° 6 (Paraje Laguna Escondida)

-“Abrigando nuestra Huerta” – Escuela N° 6 (Paraje Laguna Escondida)

-“Innovación Forestal Fueguina” – Centro de Artes y Oficios (Tolhuin)

Como proyectps invitados, participaron:

-“Mini Streamers Antárticos – Desde la Base Esperanza para los amigos de todo el mundo” – Escuela Provincial N° 38 Antártida

-“Los pingüinos de la Base Esperanza: una muestra de arte en la Antártida Jardín Buque Santa Micaela”- Escuela N°38 Antártida

Eje Temático

-“¿Sabes lo que comes?. Decodificando las etiquetas de los alimentos” – Colegio Nacional Ushuaia

-“El sol en nuestras manos” – Escuela Provincial N° 27 (Río Grande)

La secretaria de Políticas de Inclusión, Maite Sutil, destacó el compromiso de cada institución educativa, docentes, familias y especialmente, de estudiantes, quienes con entusiasmo y creatividad, protagonizan este proceso.

“Cada uno de estos proyectos refleja la capacidad, el esfuerzo y la mirada de nuestros estudiantes. Es un orgullo que ellos y ellas puedan ser parte de esta instancia nacional, mostrando al país el talento y el compromiso educativo que tiene Tierra del Fuego” destacó.

La instancia nacional de la Feria de Arte, Ciencia y Tecnología se llevará adelante en los próximos meses en diferentes encuentros según los ejes temáticos planteados, según el siguiente cronograma:

Eje Matemático – Posadas, Misiones: miércoles 1, jueves 2 y viernes 3 de octubre

Eje Artístico – Posadas, Misiones: lunes 6, martes 7 y miércoles 8 de octubre

Eje Científico – Cafayate, Salta: miércoles 29, jueves 30 y viernes 31 de octubre

Eje Tecnológico – Ciudad Autónoma de Buenos Aires: martes 18, miércoles 19 y jueves 20 de noviembre.