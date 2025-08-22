Info general, Política, Provinciales

Se definió la conformación de la Boleta Única en Papel (BUP) para las elecciones de octubre.

Por Armando Cabral

Rio Grande 22/08/2025.- La justicia electoral dio a conocer el orden en que quedaron los frentes y alianzas que participaran de las elecciones del 26 de octubre. Recodemos que por primera vez se vota en boleta única en papel (BUP), lo que simplifica la forma de votar y acelera el proceso de recuento de votos. Asi lo explica el politólogo local Mario Oyarzun en dialogo con Resumen Economico.

El siguiente es el orden en que quedaron las listas después del sorteo realizado por la Justicia electoral.  MArio Oyarzun, politólogo de nuestra ciudad, explica como se desarrollará la votación, y cuales son los pasos.

Frente Patria Federal, lista 95

Movimiento al socialismo lista 13

Provincias Unidas lista 502

Frente Grande lista 43

Defendamos Tierra del Fuego 501

Fuerza Patria 503

Alianza la Libertad Avanza 504

Frente de Izquierda y de Trabajadores Unidad 505

 

 

