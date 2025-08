Rodolfo Romeo: “Vamos a seguir apostando a la fabricación nacional Samsung, sigue produciendo en Tierra del Fuego».

El 15 de enero próximo los celulares importados van a empezar a ingresar a la Argentina sin pagar aranceles, lo que incrementará la competencia en el mercado local. En este sentido, Rodolfo Romeo, director de la división mobile de Samsung, dijo que están preparados para dar pelea y seguir siendo la marca más vendida en el país.

“Tener un equipo local con más de veinte años en el país nos permite leer el mercado y adaptarnos a cualquier contexto. Este año hubo muchos cambios en la industria y todo eso refuerza la importancia de contar con plataformas sólidas de venta, experiencia y servicio”, aseguró.

-¿Cómo se están preparando para competir con los productos importados que van a llegar sin arancel?

-A partir del 15 de enero, los duties (aranceles) van a ser cero, pero los impuestos internos seguirán, aunque con una alícuota menor del 10%. Eso, obviamente, va a generar una mayor competencia. Sin embargo, el esquema de fabricación nacional que tenemos en la Argentina todavía nos da ventajas frente a los productos importados. Contamos con una estructura de costos muy eficiente y una escala grande, lo que nos permite seguir siendo competitivos.

Las barreras se empiezan a achicar, por eso desde Samsung estamos diseñando una estrategia enfocada en darle más facilidades de compra al consumidor, principalmente a través de la financiación. Un punto clave es que hoy no se pueden financiar productos en dólares, así que hay que ver cómo las marcas importadas manejan ese tema.

Nosotros vamos a apoyarnos mucho en la financiación, en nuestras plataformas de venta —como el plan canje— y en nuestro canal propio, con 77 puntos de venta Samsung donde ofrecemos servicio técnico, promociones y experiencias de marca. Tenemos un ecosistema muy desarrollado que nos da confianza para sostener nuestra posición de liderazgo.

Sabemos que la competitividad va a crecer, sin duda. Pero el mercado argentino no es fácil: la demanda cambia y no es estable . Hay que tener capacidad de adaptación rápida. Tener un equipo local con más de veinte años en el país nos permite leer el mercado y adaptarnos a cualquier contexto. Este año en particular hubo muchos cambios en la industria: la eliminación de aranceles, ajustes en impuestos locales. Todo eso refuerza la importancia de contar con un equipo local y plataformas sólidas de venta, experiencia y servicio.

-En Tierra del Fuego qué están fabricando actualmente?

-Estoy a cargo de la división de telefonía celular, que se llama MX, y también de todo el ecosistema: relojes, tablets y computadoras. Fabricamos en la isla todos los productos de telefonía celular. Las tablets y notebooks las producimos en el continente, en Garín. Y todo lo que es accesorios es importado. En términos de facturación, diría que el 95% se fabrica acá.

-¿Y ven que ese mix pueda cambiar?

-Creo que la isla está trabajando para reconvertirse y ganar eficiencia. Hay un esfuerzo muy grande de quienes producen en Tierra del Fuego para no perder competitividad frente al importado. Existen mesas de trabajo entre fábricas, gobierno y marcas para sostener y mejorar esa competitividad.

Quizás las líneas de productos de más bajo ticket ya no sean tan atractivas para producir localmente y convenga importarlas. Pero no es nuestra intención cambiar el modelo por ahora. Mientras la carga impositiva entre lo importado y lo nacional se mantenga como está, vamos a seguir apostando a la fabricación local.

-¿Cómo les afecta el contrabando como marca?

-Nos impacta mucho. Según nuestras estimaciones, cerca del 40% del volumen total de Samsung en la Argentina ya es blue o contrabando. Es un pico histórico.

-¿Y a qué lo atribuyen? ¿Al tipo de cambio?

-Sí, principalmente, a la unificación del tipo de cambio. Eso hizo que la Argentina dejara de ser un país atractivo para comprar electrónica, a diferencia de los países limítrofes. Entonces, el contrabando sube. El Gobierno está trabajando en reducir impuestos y eso va achicando la brecha de precios, pero la unificación cambiaria fue el factor clave.

-¿Cómo proyectan el año en términos de ventas de celulares?

-Lo vemos muy parecido al año pasado. Estimamos que 2025 va a cerrar con unas 6 millones de unidades vendidas en el mercado oficial. En el primer semestre hubo un repunte de ventas del 20%, pero eso se está estabilizando en esta segunda parte del año. El segundo semestre de 2024 no fue malo, así que la base de comparación te aplana un poco la curva.

En los últimos tres o cuatro años, el mercado total (oficial y no oficial) ronda los 9 millones de unidades. Pero no nos quedamos con esa foto. Seguimos empujando para desarrollar el mercado. Por ejemplo, lanzamos el S25 con muy buenos resultados: hicimos stock out en la preventa. En breve vamos a lanzar tres modelos foldables: Fold7, Flip7 y Flip7 Fun Edition. También estamos presentando nuevos relojes, buds y tablets.

El nuevo Galaxy Z Flip 7 y el smart watch Seth Wenig – AP

El consumidor argentino responde muy bien a los lanzamientos, lo que nos impulsa a seguir innovando con estrategias como la PrePaid Card, una tarjeta que se compra antes del lanzamiento de un producto y que duplica su valor en la preventa. También trabajamos fuerte con financiación. Vamos a ofrecer dispositivos con 18 cuotas sin interés en exclusiva con el Banco Santander.

Nuestro objetivo es achicar la brecha entre el canal oficial —que ofrece garantía, software homologado— y el no oficial. En nuestros puntos de venta, podés hacer plan canje, traspasar tu información y llevarte el teléfono funcionando desde el momento de la compra.

-¿Les afectó la flexibilización para comprar vía courier?

-El courier es un nuevo canal que se está abriendo, pero tiene sus particularidades. Requiere que el usuario tenga nivel 3 en ARCA, y no todos lo tienen. Si bien es fácil de gestionar, hay que estar dispuesto a esperar 20 días para recibir el producto y a asumir que, si hay un problema, devolverlo no es tan simple.

Hay categorías más propensas a este tipo de compras, como los accesorios. Pero en el caso de los celulares, que requieren inmediatez, el canal courier todavía tiene barreras. Se ve un crecimiento, pero está muy lejos de ser un boom. Hoy representa una porción muy chica del total de ventas, mucho menor de lo que muchos imaginan.

El Samsung Galaxy Z Fold7 JUNG YEON-JE – AFP

-¿Cómo funcionaría dentro de su estrategia la venta directa desde Tierra del Fuego sin IVA ni aranceles, que permitió el Gobierno nacional?

-Todavía estamos analizando los detalles del anuncio. Es un canal nuevo que va a tener que convivir con el esquema tradicional de comercialización. Queremos entender bien cuáles son los beneficios concretos para el consumidor final.

Lo que sí sabemos es que la venta desde Tierra del Fuego va a tener otros tiempos, y si el cliente tiene que devolver el producto, también se complica, porque implica una importación de vuelta a la isla. Hay aspectos operativos que hay que terminar de definir para evaluar si realmente es un modelo de negocio atractivo.

Fuente La Nación