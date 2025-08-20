Récord de despidos y fábricas cerradas en la era Milei según informe

Crisis económica 20/08/2025.- Según un informe privado casi 100 mil empleos privados se esfumaron en la era Milei. La construcción y la industria son los sectores más golpeados.

La crisis del empleo en Argentina se profundiza bajo el gobierno de Javier Milei. Desde diciembre de 2023 se perdieron 98.800 puestos de trabajo registrados en el sector privado, de acuerdo con un informe del Instituto Argentina Grande.

El dato refleja que, lejos de absorber a los despedidos del sector público, las empresas incrementaron el número de desocupados. La construcción y la industria aparecen como los rubros más castigados.

Provincias más golpeadas por la crisis laboral

La provincia de Buenos Aires encabeza el ranking con 33.156 empleos privados menos, mientras que la Ciudad de Buenos Aires perdió 14.836. También se registraron fuertes caídas en Santa Fe (8.526), Córdoba (7.437) y Santa Cruz (7.939).

En contraste, Neuquén, impulsada por la actividad petrolera, sumó apenas 6.151 puestos, un número insuficiente para compensar el derrumbe del empleo industrial en otras jurisdicciones.

Según el informe, “la explotación de recursos naturales sin valor agregado que promueve Milei no llega a absorber los puestos de trabajo perdidos en las provincias industriales”.