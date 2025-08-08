Quedó conformado oficialmente el frente Fuerza Patria en Tierra del Fuego

Tierra del Fuego 08/08/2025.- Con una amplia base de representación política, territorial y social, se formalizó en la provincia de Tierra del Fuego el frente Fuerza Patria, un nuevo espacio político que busca posicionarse como la principal oposición a las políticas del gobierno nacional encabezado por Javier Milei.

El flamante frente está integrado por partidos políticos con representación institucional en los tres municipios fueguinos, así como en el gobierno provincial, y cuenta además con el apoyo de organizaciones sindicales, sociales, culturales y comunitarias con fuerte presencia en el territorio.

El espacio se constituye como “la principal fuerza nacional y provincial para enfrentar las políticas de ajuste del gobierno nacional, frenar el avasallamiento de los derechos de las mayorías populares y defender el aparato productivo e industrial de Tierra del Fuego”.

El Frente también se propone como un actor político central en la defensa del federalismo, la soberanía, el trabajo argentino y un modelo de desarrollo basado en la justicia social. En ese marco, sus integrantes ratificaron su compromiso con el financiamiento de las universidades públicas, la defensa del sistema de salud, los derechos de jubilados y personas con discapacidad, y una educación pública inclusiva y de calidad.

Desde la organización señalaron que el surgimiento de Fuerza Patria responde a la necesidad de articular una respuesta política unificada frente a lo que consideran un proceso de “desmantelamiento del Estado y de retroceso en derechos sociales”, impulsado por el Ejecutivo nacional.

Integran el frente Fuerza Patria en la provincia:

Partido Justicialista

Partido de la Concertación FORJA

Principios y Valores

Unidad Socialista

Adhieren y acompañan:

Partido ECoS

Partido para la Victoria

Sol de Mayo

Movimiento Territorial y Cultural Haruwen

Movimiento Solidario Independiente

CGT Regional Ushuaia

62 Organizaciones

UTHGRA

CECU

ATE

UPCN

SEMUP

SADEM

SMATA (mecánicos)

SOMU (marítimos)

SDU (docentes universitarios)

Guincheros (portuarios)

SECASPFI (ANSES)

SOMRA (maestranza)

SADOP (docentes privados)

UOYEP (plásticos)

ATSA (sanidad)

SATSAID (televisión)

APDFA (ferroportuarios)

ATRARA (transporte)

SOEIMA (madereros)

UDA (docentes)

STV (vialidad)

ASEOM (obreros municipales)

Que Nos Escuchen

Movimiento Evita

UTEP (economía popular)

Agrupación 13 de Diciembre

Frente Federal de los Pueblos

Faldeo de Andorra

Agrupación 27 de Octubre

SEAMARA (marina mercante)

AEFIP (AFIP)

AOT (textiles)

SUPARA (aduanas)

SUTIAGA (aguas y gaseosas)

ATM (municipales)

Conducción Peronista

Hacemos Ushuaia

La Cámpora

Corazón Justicialista

Soberanos

Barrios de Pie

PJ Tolhuin

Siglo 21

Peronismo Digital

Pensando en Grande

Peronismo en Marcha

Agrupación Militancia Peronista en Marcha

25 de Febrero

Esther Fadul

8 de Octubre

UOYEP

Compromiso Federal TDF

Peronismo 26 de Julio