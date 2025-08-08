Quedó conformado oficialmente el frente Fuerza Patria en Tierra del Fuego

El flamante frente está integrado por partidos políticos con representación institucional en los tres municipios fueguinos, así como en el gobierno provincial, y cuenta además con el apoyo de organizaciones sindicales, sociales, culturales y comunitarias con fuerte presencia en el territorio.
El espacio se constituye como “la principal fuerza nacional y provincial para enfrentar las políticas de ajuste del gobierno nacional, frenar el avasallamiento de los derechos de las mayorías populares y defender el aparato productivo e industrial de Tierra del Fuego”.
El Frente también se propone como un actor político central en la defensa del federalismo, la soberanía, el trabajo argentino y un modelo de desarrollo basado en la justicia social. En ese marco, sus integrantes ratificaron su compromiso con el financiamiento de las universidades públicas, la defensa del sistema de salud, los derechos de jubilados y personas con discapacidad, y una educación pública inclusiva y de calidad.
Desde la organización señalaron que el surgimiento de Fuerza Patria responde a la necesidad de articular una respuesta política unificada frente a lo que consideran un proceso de “desmantelamiento del Estado y de retroceso en derechos sociales”, impulsado por el Ejecutivo nacional.
Integran el frente Fuerza Patria en la provincia:
Partido Justicialista
Partido de la Concertación FORJA
Principios y Valores
Unidad Socialista
Adhieren y acompañan:
Partido ECoS
Partido para la Victoria
Sol de Mayo
Movimiento Territorial y Cultural Haruwen
Movimiento Solidario Independiente
CGT Regional Ushuaia
62 Organizaciones
UTHGRA
CECU
ATE
UPCN
SEMUP
SADEM
SMATA (mecánicos)
SOMU (marítimos)
SDU (docentes universitarios)
Guincheros (portuarios)
SECASPFI (ANSES)
SOMRA (maestranza)
SADOP (docentes privados)
UOYEP (plásticos)
ATSA (sanidad)
SATSAID (televisión)
APDFA (ferroportuarios)
ATRARA (transporte)
SOEIMA (madereros)
UDA (docentes)
STV (vialidad)
ASEOM (obreros municipales)
Que Nos Escuchen
Movimiento Evita
UTEP (economía popular)
Agrupación 13 de Diciembre
Frente Federal de los Pueblos
Faldeo de Andorra
Agrupación 27 de Octubre
SEAMARA (marina mercante)
AEFIP (AFIP)
AOT (textiles)
SUPARA (aduanas)
SUTIAGA (aguas y gaseosas)
ATM (municipales)
Conducción Peronista
Hacemos Ushuaia
La Cámpora
Corazón Justicialista
Soberanos
Barrios de Pie
PJ Tolhuin
Siglo 21
Peronismo Digital
Pensando en Grande
Peronismo en Marcha
Agrupación Militancia Peronista en Marcha
25 de Febrero
Esther Fadul
8 de Octubre
UOYEP
Compromiso Federal TDF
Peronismo 26 de Julio