Paso a paso como se vota con la boleta única en papel.

Llegando al local de votación

El 26 de octubre, entre las 8:00 y las 18:00 horas deberás dirigirte al local de votación. Podés consultar dónde votás a través de la web o en la app Mi Argentina. Al llegar a tu mesa deberás entregar el documento de identidad a la autoridad de mesa.

Entrega de la BUP

El presidente de mesa desprenderá la Boleta Única Papel del talonario, la firmará y te la entregará junto con un bolígrafo para que accedas a la cabina de votación.

BUP

En la boleta vas a encontrar las listas de cada fuerza política separadas en columnas verticales y cada categoría de cargos separadas en filas horizontales.

Elegí

Marcá con el bolígrafo la opción de tu preferencia en el recuadro correspondiente. Una por categoría.

¡Así de simple es votar con BUP!

Emití tu voto

Doblá la boleta siguiendo las indicaciones en su dorso de manera que quede visible la firma de la autoridad de mesa y que tu voto permanezca oculto..

Te dirigís a la mesa, introducís la boleta en la urna y firmás el padrón.

Fuente: argentina.gob,ar