MÁS DE 150 JÓVENES PARTICIPARÁN DE LA SEGUNDA INSTANCIA DE CAPACITACIÓN EN ORATORIA ORGANIZADA POR EL GOBIERNO PROVINCIAL

Tierra del Fuego 12/08/2025.- El Gobierno de la Provincia de Tierra del Fuego, AIAS, a través de la Secretaría de Políticas para las Juventudes, en coordinación con el Instituto Provincial de Administración Pública (IPAP) y la Secretaría de Malvinas, Antártida e Islas del Atlántico Sur y Asuntos Internacionales, llevará adelante la segunda instancia de capacitación destinada a jóvenes de los programas Parlamento Juvenil del Mercosur y Modelo de Naciones Unidas.

En esta oportunidad la temática central será la oratoria, una herramienta clave para fortalecer las habilidades comunicacionales, la expresión oral y la capacidad de transmitir ideas con claridad y seguridad. Más de 150 jóvenes de toda la provincia participarán de la jornada, que combinará teoría, ejercicios prácticos y dinámicas grupales.

El cronograma de encuentros se llevará a cabo el martes 19 de agosto de 13 a 16 h. en Río Grande y el lunes 25 de agosto de 13 a 16 h. en de la ciudad de Ushuaia. En ambas ocasiones será en las sedes del IPRA de cada ciudad.

Esta propuesta formativa complementa el trabajo iniciado en la primera capacitación realizada semanas atrás enfocada en la redacción de documentos, con el objetivo de brindar a las juventudes una formación integral que potencie sus intervenciones en espacios de debate, negociación y construcción de consensos.

Sobre esto, la secretaria de Políticas para las Juventudes, Ivana Olariaga, sostuvo que “estos espacios de formación son fundamentales para que nuestras juventudes se sientan preparadas y seguras a la hora de expresar sus ideas y defender sus propuestas” y agregó: “Desde el Gobierno provincial seguimos apostando a generar herramientas que fortalezcan la participación juvenil y su rol protagónico en la construcción de una provincia más inclusiva y democrática”.