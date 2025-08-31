La oposición se alista en el Senado para limitar los DNU de Milei

Una embestida multipartidaria

La firma del dictamen en la comisión de Asuntos Constitucionales dejó en evidencia la soledad política del oficialismo. Estamparon su apoyo senadores de UP como Florencia López y Mariano Recalde; radicales como Eduardo Vischi y Pablo Blanco; y referentes provinciales como Alejandra Vigo y Guadalupe Tagliaferri.

La amplitud de la coalición opositora responde a tensiones internas de la UCR con La Libertad Avanza y al desgaste de las alianzas locales. Así, la oposición no solo alcanzaría la mayoría simple de 37 votos, sino que podría arrimarse a los dos tercios necesarios para revertir un eventual veto presidencial.

El desafío de Diputados

La última parada decisiva será la Cámara baja, donde Martín Menem intentará blindar al oficialismo. Para sostener un veto, necesita garantizar 86 votos, cifra que hoy parece difícil: la oposición demostró fuerza en la reciente votación sobre el caso $Libra, donde alcanzó 138 apoyos.

El antecedente no es alentador para Milei: en noviembre pasado, Menem logró bloquear una sesión para limitar los DNU gracias al respaldo de gobernadores aliados. Ese escenario hoy está desdibujado. Con un Congreso hostil y la campaña electoral en curso, cada decreto firmado por el Presidente se convierte en una pulseada política inmediata.

Emergencia en discapacidad, otro frente

En la misma sesión, la oposición buscará rechazar el veto presidencial a la emergencia en discapacidad. El formoseño José Mayans ya adelantó que trabaja para reunir los dos tercios del Senado. El mensaje es claro: la oposición avanza de manera coordinada para recortar los márgenes de acción de la Casa Rosada.

Milei frente a un Congreso en pie de guerra

Desde su asunción, el Presidente firmó más de 60 DNU, una cifra récord en menos de dos años y que supera la media de otros mandatarios. El proyecto opositor, de avanzar en ambas cámaras, modificaría de raíz ese esquema. Milei quedaría obligado a negociar cada iniciativa en el Congreso, un terreno donde, hasta ahora, la resistencia política le marcó límites cada vez más duros.