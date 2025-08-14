LA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA CONTINÚA CON TAREAS DE BACHEO Y MANTENIMIENTO DE CALLES DE RIPIO

Ushuaia 14/08/2025.- La Municipalidad de Ushuaia, a través de la Dirección de Bacheo, continúa con trabajos de reparación en distintos puntos de la ciudad, aprovechando las mejoras climáticas y el secado progresivo del suelo. Las tareas se realizan diariamente en función del relevamiento de calles, priorizando aquellas que pueden resolverse en el contexto invernal.

La subsecretaria de Coordinación y Gestión de Obra Pública, Irupé Petrina, detalló que “los trabajos de bacheo que se hacen a diario implican recorrer toda la ciudad. Se recuadra el bache, se limpia, y se repara con asfalto en frío – preparado por el propio Municipio – luego se compacta y sella con arena. Si hay presencia de agua por deshielo, se pospone la reparación hasta que las condiciones lo permitan. En algunos sectores nos encontramos con pérdidas de agua, en esos casos coordinamos las reparaciones con la DPOSS».



Petrina destacó que “este trabajo sostenido de las cuadrillas municipales y de todo el personal involucrado permite mejorar la transitabilidad y atender la demanda de los vecinos, incluso en condiciones climáticas adversas”.

En paralelo, la Subsecretaría de Servicios Públicos realizó tareas de mantenimiento en calles de tierra de los barrios Dos Banderas y Andorra, donde las cuadrillas municipales intervinieron para mejorar la circulación.

Petrina anticipó que, una vez finalizada la veda invernal, se presentará el Plan de Recuperación Vial 2025/26.