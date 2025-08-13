LA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA ACOMPAÑÓ LA INAUGURACIÓN DE LA “XVIII MUESTRA DEL LIBERTADOR EN USHUAIA”

Ushuaia 13/08/2025.- La Secretaría de Cultura y Educación de la Municipalidad de Ushuaia, junto a la Asociación Cultural Sanmartiniana de Ushuaia, llevó adelante la inauguración de la XVIII Muestra del Libertador en Ushuaia, en conmemoración al Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín en la Antigua Casa Beban.

La exhibición, que podrá ser visitada hasta el día sábado 23 de agosto de lunes a viernes de 10:00 a 18:00 horas y los días sábado de 15:00 a 19:00 horas, reúne objetos históricos y material audiovisual referido al Libertador de América, teniendo como foco este año las Máximas Sanmartinianas. Así también, estará abierta para la visita de instituciones educativas, que podrán coordinar su recorrido comunicándose con el Área de Patrimonio al mail dircoordinacioncultural@gmail.com.

Belén Molina, secretaria de Cultura y Educación, explicó que “nos llena de orgullo volver a ser el hogar de esta propuesta, que recuerda y visibiliza el vital rol que tuvo el General Don José de San Martín en la liberación de Sudamérica, siendo una figura clave para nuestra historia e identidad”.

Por su parte, el presidente de la Asociación Cultural Sanmartiniana de Ushuaia, Guillermo Llorente, agradeció “la colaboración de la Municipalidad de Ushuaia y el personal de la Casa Beban, que siempre dan todo de sí para que esta exhibición esté presente en esta emblemática casa. Nuestro objetivo es que cada día vengan más chicos y chicas a aprender sobre la vida del Libertador”.

En esa misma línea, el presidente destacó “la declaración de interés público del Concejo Deliberante de Ushuaia y algo muy especial para nosotros, que es el reconocimiento al mérito de la Asociación Sanmartiniana de Ushuaia por la colaboración al desarrollo cultural e histórico de la ciudad”.

Del acto participaron la viceintendenta Gabriela Muñiz Siccardi, el secretario de Relaciones Parlamentarias y Articulación Política, Omar Becerra, la secretaria de Turismo Viviana Manfredotti y el concejal Nicolás Pelloli.