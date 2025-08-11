Justicia y política 6 de cada 10 jueces de las cortes provinciales tuvieron vínculos con el poder local, ¿que pasa en Tierra del Fuego?.

El ex gobernador de Entre Ríos Sergio Uribarri fue detenido el 19 de noviembre de 2024, tras ser condenado a ocho años de prisión por delitos de corrupción. Pero gracias a un fallo del Superior Tribunal de Justicia (STJ) de la provincia, su paso por la cárcel fue de sólo 50 días.

El 8 de enero de 2025, su hijo Mauro -ex ministro de Gobierno- lo fue a buscar a la Unidad Penal de Paraná y lo llevó de vuelta a casa.

Cinco meses después, el mismo órgano judicial cerró toda posibilidad de que volviera a la cárcel al negar la apelación ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Para lograr esa liberación, el STJ anuló el fallo de la Cámara de Casación Penal de Paraná que había dictado la prisión de Urribarri y de su cuñado, Juan Pablo Aguilera.

Uribarri había sido condenado a ocho años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por realizar campañas que eran montajes para pagar con recursos del Estado publicidad para posicionarse como precandidato presidencial. También por un esquema de cartelización de publicidad en favor de las empresas que, la Justicia entendió, eran operadas por personas a las que se consideró testaferros de su cuñado Aguilera.

Para sacarlo de prisión fue clave el voto del presidente del máximo tribunal de la provincia, Leonardo Portela, exsecretario del Concejo Deliberante de la Municipalidad de Gualeguaychú (2007-2008), que desempeñó esa función cuando Urribarri era el gobernador de la provincia.

Portela habilitó la feria (período de receso en la Justicia) para apurar el expediente sobre la detención de Urribarri y su cuñado a la Sala Penal del STJ, que se encontraba deliberando sobre el tema. El caso lo resolvió con una medida de urgencia, algo prácticamente inédito.

La cuestión que se objetó en ese momento fue “el privilegio”, dado que la sala tenía otras situaciones similares pendientes de resolución, que no se resolvían. Portela justificó la medida en una entrevista, al decir que “a quienes pidieron habilitar la feria durante el periodo en que yo estuve de presidente, se les habilitó. A algunos se les ha dicho que sí, a otros se les ha dicho que no, pero siempre se habilitó”.

En 2018, el juez con más antigüedad en la Corte, Daniel Carubia, y su colega Claudia Mizawak -exfiscal de Estado, ingresó al Poder Judicial y ascendió en simultáneo al acceso de Urribarri- también usaron el mecanismo de habilitar la feria para liberar al cuñado del ex gobernador, en el marco de otra causa por corrupción.

Y en diciembre de 2021, estos mismos magistrados del STJ jugaron un papel central en la habilitación del enjuiciamiento a la exprocuradora adjunta Cecilia Goyeneche, que terminó apartada de su cargo después de conducir las investigaciones por corrupción más importantes del último tiempo en Entre Ríos.

En diciembre pasado, la Corte Suprema de la Nación le dio la razón a Goyeneche, anuló el proceso y ordenó al STJ de Entre Ríos tomar una nueva decisión.