“ESTAMOS HACIENDO UN ESFUERZO ENORME PARA SOLUCIONAR LA SITUACIÓN ENERGÉTICA EN TOLHUIN”

Tolhuín 20/08/2025.- Pedro Villarreal, Presidente de la Dirección Provincial de Energía, se refirió a la situación que se vive en Tolhuin respecto del servicio eléctrico y los trabajos que se están llevando adelante para lograr una solución a la mayor brevedad posible.

En este sentido, el funcionario explicó que “Tolhuin actualmente tiene 2 generadores, el Cummins 1 y 2 que abastecen a la ciudad. Durante este ejercicio con fondos de la DPE y del Gobierno Provincial se adquirió nuevo un tercero, el Cummins 3, de manera de tener siempre 2 funcionando y uno de respaldo ante cualquier situación”.

“Lo que ocurrió es que hubo un desperfecto en el generador Cummins 2 que no pudo ser solucionado. Como todavía no está finalizada la instalación del generador nuevo, sólo quedó operativo el Cummins 1, lo que nos obliga a realizar estos cortes rotativos porque no se alcanza a cubrir la demanda de toda la ciudad”, agregó.

Asimismo, Villarreal comentó que “los trabajos para la instalación del nuevo generador Cummins 3 ya estaban avanzados, pero ante esta eventualidad se consiguió adelantar 15 días la llegada de los técnicos de la empresa proveedora, Sullair Argentina S.A., para instalar y poner operativo este nuevo equipo”.

“Realmente el personal de la DPE está haciendo un esfuerzo enorme y con gran respeto por la gente y por los usuarios de Tolhuin. Entendemos la situación y estamos muy comprometidos en llegar a una solución cuanto antes”, recalcó el funcionario.

Por otra parte Villarreal agradeció a la empresa Sullair “por el esfuerzo que están haciendo junto a nosotros primero para intentar reparar el generador dañado y luego por adelantar y acelerar la instalación del generador nuevo”.

“Además de poner en operatividad el generador Cummins 3, estamos viendo la posibilidad de traer desde Ushuaia otro equipo que quede de respaldo”, detalló.

Finalmente, el Presidente de la DPE recordó que “tanto el generador 1 como el 2 necesitan permanentemente un mantenimiento completo que cuesta alrededor de 600 mil dólares cada uno. Para hacer estos trabajos ya hace más de 2 años que se ha presentado el pedido al Fondo de Ampliación Matriz Productiva que maneja Nación. Es fundamental que el Gobierno Nacional destrabe esos fondos para poner esos equipos a nuevo y evitar que en el futuro ocurra otro incidente como este”.