“ES SIMBÓLICO QUE ESTEMOS CELEBRANDO ESTE ANIVERSARIO EN EL MISMO MOMENTO QUE A NIVEL NACIONAL SE RECHAZA EL VETO PRESIDENCIAL A LA LEY DE DISCAPACIDAD”

Tierra del Fuego 21/08/2025.- El Ministro Jefe de Gabinete y candidato a Diputado Nacional por el frente Fuerza Patria, Agustín Tita, participó del acto por el aniversario del Centro Provincial de Rehabilitación.

En ese marco, Tita expresó que “es muy simbólico que estemos celebrando este aniversario en el mismo momento que a nivel nacional se logró el rechazo al veto presidencial de la Ley de Emergencia en Discapacidad. Esto se incluye en una discusión más amplia que tiene que ver con la presencia del Estado”.

“Estas elecciones que vienen son muy importantes y tenemos que trabajar para que la sociedad así lo entienda. Es fundamental tomar este desafío y trabajar para llevar la voz de los fueguinos a la Cámara de Diputados en mi caso”, agregó.

Asimismo Tita recalcó que “este tiempo se han visto las políticas, las maneras de gobernar y la mirada que tiene del Estado el Gobierno Nacional. Creo que tenemos mucho para opinar ahí, obviamente con la experiencia que nos da la gestión acompañando al Gobernador hace muchos años”.

“Lo que ocurrió ayer con el rechazo al veto es un hecho muy relevante porque tiene que ver con la Democracia y con hacer valer la voz en cosas que el pueblo necesita”, destacó.

Finalmente el candidato a Diputado Nacional sostuvo que “más allá de lo personal llegar a la Cámara de Diputados es un desafío colectivo, porque lo importante es representar a lo colectivo, hacer escuchar los deseos y necesidades de muchísima gente que hoy la está pasando mal”.