El tiempo siempre pone las cosas en su lugar.

26/08/2025.- Esto no es nada mas y nada menos que un repaso de temas que adelantamos en 2022 cuando Javier Milei era un proyecto, un panelista de programas de segunda línea en TV y no nos equivocamos, todos y cada uno de los adelantos se fueron confirmandos, fuimos contra la corriente, no nos sumamos a los opinologos y hoy estamos donde tenemos que estar, del lado de la gente de donde nunca salimos.

Nunca cambiamos de camiseta, nunca cedimos en lo que creíamos y creemos, de la ridícula dolarización sin dólares que proponía el entonces candidato hasta el caos que generaría su sola presencia en la Casa Rosada.

Los salarios en dólares, la desaparición del banco Central, la desaparición de la inflación, una colección de mentiras, dislates que muchos, muchos defendieron, eran los que venían a terminar con la corrupción y en 18 meses han cometido más hechos de corrupción que el Kirchnerismo en 16 años, todo un récord.

Su inestabilidad emocional, sus delirios místicos, su mesianismo, sus agresiones verbales, su exaltación permanente, sus ataques a periodistas, artistas, políticos, diputados, senadores y su supuesta lucha contra la corrupción que tampoco funcionó.

El caso Kueider y su detención en Paraguay con 250 mil dólares de contrabando, está preso.

El escándalo del diputado Kiscka, preso por posesión y distribución de pornografía infantil.

Los desbordes de su asesor Santiago Caputo amenazando a un diputado dentro del congreso.

Los palazos a jubilados, gas pimienta y la peor represión todos los miércoles a los adultos mayores, los médicos de Garraham y hasta niños.

El embargo a la diputada libertaria Villaverde, por estafas con terrenos en la provincia de Rio Negro.

El concejal libertario que pedía sexo oral a cambio de dinero y debió renunciar por el escándalo, audios y videos de por medio.

El candidato de La Pampa, que debió renunciar a la candidatura por violencia de genero.

Las notas arregladas, como la escandalosa entrevista con Jonatan Viale, cortada por Caputo, porque el presidente cree que deja de serlo cuando twittea y casi se come otro juicio.

La vergonzosa nota con Luis Majul, en pleno escándalo de la estafa libra, donde no se le pregunta nada y todo pasa de largo.

Las 5 hs de estreaming, insultando a todo un país, faltándoles el respeto a los argentinos desde el inicio, hasta el final, siempre los mismos periodistas.

Su delirante política exterior de apoyo al genocidio que Israel esta perpetrando en Gaza, en connivencia con Estados Unidos, bombardeando hospitales y escuelas libanesas.

El festejo con un asado del veto al aumento de las jubilaciones, que era de 16 mil pesos y el nuevo veto al aumento propuesto en diputados que ahora es de 60 mil pesos. El diputado fueguino Santiago Pauli participó de eso, y junto con Ricardo Garramuño votan todo contra la provincia, incluso el acuerdo con el FMI, que pedía expresamente la desaparición del régimen de promoción industrial y la caída de aranceles, la instalación de una base estadounidense en Ushuaia, y el sostenimiento de un radar en el centro de la provincia que ahora cuenta con aprobación de la NASA.

La creación de una ONG para ayudar a ciudadanos israelíes, con un aporte de 1 millón de dólares de parte del propio Milei, cuando apalean jubilados todos los miércoles que reclaman un aumento de salarios.

Se negaba alimentos a comedores comunitarios y medicamentos a enfermos oncológicos, con VIH y discapacitados.

Otro acto repudiable fue el ataque del presidente al niño autista Ian Moche, de solo 12 años a quien calificó de kirchnerista militante y ante una denuncia apeló, demostrando el sumun de la crueldad y la falta de respeto.

Pero faltaba la promoción de memecoin Libra, que resultó en una estafa de mas de 268 millones de dólares y mas de 4000 damnificados, con denuncias en varios países y mayoritariamente en Estado Unidos.

La mentira de las inversiones.

Las inversiones anunciadas nunca llegaron, en un año y 8 meses de gestión los libertarios no han podido construir ni un baño público, ni un kilómetro de ruta, ni una sola escuela, comisaria, hospitales, puentes, nada.

Tampoco llegaron las grandes inversiones del aparatoso, Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones, RIGI, que solo obtuvo 7 aprobaciones, y 1000 puestos de trabajo.

Este logro, en medio del cierre de 15.000 pymes, 16 mil quioscos. 220.000 despidos en el sector privado formal, 98.000 despidos en el sector público, 10 ml industrias cerradas y la perdida de mas de 13 mil empleadores.

Es decir, no se ha hecho nada y como si no fuera suficiente el escandalo de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad, ANDIS, entre 500 mil y 800 mil dólares mensuales de los sobreprecios de medicamentos, que supuestamente se distribuyen entre, funcionarios de primera línea del gobierno, incluida la hermana del presidente, su ministra de seguridad, el ministro de seguridad y todo denunciado por quien era el responsable de la ANDIS, que según dice, le informo al propio Milei y no se hizo nada.

Desde que asumió Milei ha viajado 13 veces a Estados Unidos, 4 veces a Europa y Medio Oriente, sin lograr una sola inversión. Nunca recibió a un gobernador en su despacho como no sea para comprar voluntades antes de las votaciones en Cámara de Diputados o Senadores y comprar voluntades, como hizo con Kueider.

Todo esto, lo adelantamos, lo escribimos, lo firmamos y hoy sentimos que podemos dormir tranquilos y con la satisfacción del deber cumplido, no nos permitimos mentir, no nos permitimos ser oficialistas de ningún gobierno y decimos las cosas como son. No hacemos silencios cómplices, como lo esta haciendo la oposición en este preciso momento, tanto en nación, como en la provincia.

Fuente www.lalicuadoratdf.com.ar