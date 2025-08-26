El ingreso en los hogares más vulnerables cayó en junio y ya baja 10% en la era de Javier Milei

Los salarios registrados subieron 1,6% en junio en línea con la inflación de ese mes, según INDEC . De esta manera, los haberes se encuentran un 5,5% real por debajo de noviembre 2023, en el inicio del gobierno de Javier Milei. Desagregando por sector, los privados registrados cayeron un 0,6% real en ese período, mientras que el promedio de los haberes públicos perdió 14,3% .

Vale destacar que, los gastos fijos representan, en promedio, 23% de los ingresos totales de un hogar, aunque difiere según es inquilino o propietario. Para los hogares inquilinos, el gasto fijo asciende al 36% de su ingreso, mientras que para los propietarios representan el 19%.

En resumen, la evolución de los ingresos fue dispar en junio: mientras los hogares de ingresos altos sufrieron una caída menor (0,1% mensual); en la base de la pirámide se hundieron 0,5% real.

En el primer semestre, los hogares de altos ingresos acumularon una mejora del 2%, aunque siguen 3% por debajo de noviembre de 2023; mientras que los grupos más vulnerables acumulan una mejora del 3% en el semestre, pero siguen 10% por debajo de noviembre 2023.

El consumo sigue de cerca la evolución de los ingresos disponibles de las familias. En junio, los autoservicios mayoristas mostraron una baja de 1,8% mensual, mientras que en términos desestacionalizados tocaron un mínimo histórico desde 2017, según INDEC. En los supermercados, en tanto, las ventas exhibieron un leve ascenso mensual del 0,2%, con una tendencia al estancamiento.

Por último, la performance en shoppings, más asociada al consumo de bienes durables y de sectores medios, arrojó su primera baja interanual desde noviembre de 2024.

En medio de la caída de los ingresos disponibles y tras el fin de las LEFIs, las tasas de interés sufren una fuerte volatilidad se tradujeron en un encarecimiento del financiamiento con tarjeta de crédito, que si bien en julio creció (5,3% mensual), se espera que en adelante se traduzca en una baja.

Además, crece la morosidad: en préstamos personales y tarjetas de crédito subieron al 6,4% y 4,4% en junio, respectivamente, mientras que en las familias escalaron al 6,5% y 4,9%, respectivamente, según el informe de bancos del BCRA.

Durante el primer semestre del año, el 36% de los hogares declaró haber usado sus ahorros para hacer frente a los gastos corrientes, por debajo del 38% del mismo período de 2024, pero por encima de los datos históricos, salvo por el pico de la pandemia. Vale destacar que el uso de ahorros para gastos corrientes se encuentra 5 p.p por encima del promedio histórico (31%).

