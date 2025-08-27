EL GOBERNADOR MELELLA SE REUNIÓ CON FAMILIARES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD PARA ABORDAR MEJORAS EN LOS SERVICIOS ESTATALES

Durante el encuentro que se desarrolló en un clima de diálogo y escucha activa, los familiares expusieron sus inquietudes, experiencias y propuestas vinculadas al acceso a prestaciones de salud, educación, transporte y asistencia social. También se discutió la necesidad de fortalecer los dispositivos de acompañamiento y contención, así como de garantizar una mayor articulación entre los distintos organismos del Estado.
El Gobernador Melella destacó el compromiso del Gobierno provincial con una política inclusiva y de derechos y aseguró que se avanzará en acciones concretas para dar respuesta a las demandas planteadas.
“Nuestro objetivo es continuar con la tarea de un Estado cercano, que acompañe y garantice igualdad de oportunidades para todos y todas, especialmente para quienes enfrentan mayores barreras”, afirmó el mandatario.
El Gobernador estuvo acompañado por la vicegobernadora Mónica Urquiza, la ministra de Salud, Judit Di Giglio, la ministra de Bienestar Ciudadano y Justicia, Adriana Chapperon, y equipo técnico de las carteras vinculadas, con quienes se abordó los planteos realizados por las familias.
Luego del encuentro Melella valoró la participación activa de las familias y remarcó la importancia de estos espacios de encuentro para sostener las políticas públicas más justas, integrales y efectivas.