EL GOBERNADOR MELELLA MANTUVO UN ENCUENTRO CON REFERENTES DE COMEDORES Y MERENDEROS DE RÍO GRANDE

Tierra del Fuego 07/08/2025.- El Gobernador de Tierra del Fuego AIAS, Gustavo Melella, acompañado de la Ministra de Bienestar Ciudadano y Justicia, Adriana Chapperón, convocó a un encuentro a referentes de comedores y merenderos comunitarios de Río Grande con quienes dialogó acerca de la situación económica general de la provincia y del país, al tiempo que resaltó la necesidad de continuar acompañando a las familias más vulnerables.

Al respecto, el mandatario sostuvo que “la intención de esta reunión fue encontrarnos, charlar y sobre todo escuchar. Hoy la situación social es muy compleja por más que el Gobierno Nacional diga que bajó la pobreza. La verdad es que sigue creciendo la cantidad de vecinos y vecinas que acuden a un comedor porque no tienen empleo, o porque su empleo no les alcanza y es fundamental que estemos presentes para acompañarlos”.

“La situación es cada vez más complicada, cada vez hay más pobreza, cada vez hay peor alimentación, lo cual a futuro es un golpe social muy duro para nuestros pibes y pibas. En este contexto la Provincia y los tres Municipios hacen un gran trabajo de acompañamiento a los comedores, no solo con la entrega de alimentos, sino también con apoyo escolar, con el abordaje de cuestiones de salud, de situaciones de violencia de género, cuestiones judiciales. Hoy es necesario seguir apostando y reforzando estas acciones”, agregó.

Asimismo Melella recalcó que “el compromiso es sostener la asistencia como se viene realizando, mejorar las cuestiones que los y las referentes nos han manifestado y redoblar los esfuerzos para estar presentes frente a las necesidades crecientes de las familias”.

Finalmente el Gobernador destacó el trabajo de los comedores y merenderos y subrayó que “hacen un gran trabajo ad honorem y solidario, ponen su casa, ponen sus elementos, lo hacen con un enorme compromiso social. Hay que seguir acompañando de la mejor manera posible, buscando todas las herramientas para mejorar y para fortalecer un Estado presente”.