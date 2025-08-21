El Congreso aprobó el proyecto de los gobernadores de reparto de ATN

En la sesión también se avanzó en la reforma del reglamento de la comisión investigadora de la causa $LIBRA , que se encuentra trabada hace cuatro meses. Con 138 votos a favor, 91 en contra y 7 abstenciones la oposición se quedaría con la presidencia del espacio y el oficialismo la vicepresidencia.

Sesión en Diputados: el rol de los gobernadores

La presencia de los gobernadores sobrevoló durante toda la sesión, especialmente a la hora de votarse la reversión del veto presidencial al aumento a jubilados, que finalmente fue blindada por seis votos. Allí tuvieron un rol central los diputados que responden a los mandatarios de Mendoza, Chaco y Entre Ríos (todos en coalición con La Libertad Avanza para las elecciones), además de los misioneros, habituales aliados del oficialismo. “Nos jugaron los gobernadores para el otro lado, pero igual veníamos justos”, reconocieron opositores, que igual contaron con el respaldo de los leales a las gobernaciones de Tucumán, Santa Cruz, Salta y Corrientes.

«La Secretaría del Interior jugó a fondo con este proyecto», dijeron desde la oposición, en donde apuntaron a acuerdos de lilitos y radicales con el oficialismo, aunque finalmente votaron a favor de revertir el veto. Otros trascendidos apuntan también a una intervención directa de Mauricio Macri en una reunión virtual del bloque del PRO: la teoría se respalda en los cambios de posturas de algunos diputados desde la aprobación en junio hasta hoy, que implicaron votos negativos de Ardohain, Besana, Bianchetti y Figueroa Casas, más la abstención de Vidal y la ausencia de Lospennato.

Otro cambio de postura se vio en el flamante bloque «Coherencia«, un desprendimiento de La Libertad Avanza que conjugó a una expatriada (Lourdes Arrieta), una legisladora en conflicto (Marcela Pagano) y dos heridos por el cierre de listas (Gerardo González y Carlos D’Alessandro). Todos votaron a favor de los proyectos de la oposición, salvo González que se ausentó. El propio D’Alessandro señaló que su bancada “no es parte del Gobierno”: “Si no te dejan involucrarte en el armado electoral, no hay libertad”. “En un año y medio hubo casos de corrupción, todos con el mismo apellido. Por eso nosotros somos ‘Coherencia’”, remató, en referencia a los Menem.