Decomisan en Tierra del Fuego 55 plantas de marihuana
PorArmando Cabral
Ushuaia 13/08/2025.- Como resultado de investigaciones, los gendarmes allanaron viviendas en la ciudad de Río Grande relacionadas a una banda delictiva tenía como modus operandi realizar envíos de drogas mediante delivery.
Asimismo, se incautaron boxs para cultivo indoor, balanzas de precisión y demás elementos de interés para la causa.
Los efectivos de la Sección de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales “Río Grande” por orden de la Sede Fiscal Descentralizada de Río Grande, realizaron tareas investigativas sobre un posible caso narcomenudeo basado en la venta de drogas y llegaron a la conclusión que los involucrados enviaban el estupefaciente bajo la modalidad de entrega tipo “delivery”.
Luego, por orden de la Fiscalía Interviniente, los uniformados con apoyo del Escuadrón 62 “Río Grande” realizaron allanamientos en donde decomisaron 55 plantas de marihuana, 10 box para cultivo indoor, tres celulares, un posnet, un disco externo, un pendrive, balanzas de precisión, accesorios para consumo de estupefacientes y documentación de interés para la causa.
Los principales investigados en la causa quedaron supeditados a la causa.
