CORTES PROGRAMADOS DEL SERVICIO ELÉCTRICO EN TOLHUIN

1) Lunes 18/08/25-01:00 a 07:00h
• Zona Centro
9 de octubre y Altos de la montaña.
2) Lunes 18/08/25 -07:00 a 13:00h
• Zona Sur (afecta a RN3 desde Kovacic hasta Camping Laguna el indio)
• RP23
• Zona Norte (afecta a RN3 desde Lucas Bridges hacia el Norte hasta aserradero Lenga Patagonia)
• Barrio Provincias Unidas – Barrio Campo de Jineteada – Barrio Procrear – Zona cercana a camino cerro Michi – IPV II e IPV III
3) Lunes 18/08/25 – 13:00 a 19:00h
Zona Av. Gendarmeria Nacional (RP1): desde Emilio Blanco a cabecera del Lago Fagnano (Centro Empleados de Comercio, Los Naranjos, Tierra de Nires, Islas del Sur).
• Barrio 9 de Octubre – Barrio Altos de la Montaña
• IPV1
4) Lunes 18/08/25 – 19:00 a 00:00h y Martes 19/08/25 de 00:00 a 1:00h
• Zona Centro
• Zona Sur (afecta a RN3 desde Kovacic hasta Camping Laguna del Indio)
• RP23
• Zona Norte (afecta a RN3 desde Lucas Bridges hacia el Norte hasta aserradero Lenga Patagonia).
Sepan disculpar las molestias.