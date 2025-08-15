CORTE PROGRAMADO DE ENERGÍA EN USHUAIA

La interrupción del servicio afectará a las siguientes zonas:
De 09:00 a 14:00 hs aproximadamente:
Alimentador N°4:
Juan Domingo Perón.
Towora.
Los Alerces.
Los Calafates.
B° Intevu XVIII.
B° Juan Domingo Peron.
B° Los Calafates.
B° Altos del Beban.
B° Carlos Beban.
B° Akawaia.
Obras Sanitarias.
B° Los Alerces.
B° Itulara.
B° Kaupen.
B° Pista de Sky.
De 12:00 a 14:00 hs aproximadamente:
Alimentador N°10
B° Piedrabuena.
Centro de Rehabilitación Provincial.
Polideportivo Augusto Lasserre.
B° Brown.
5 de Octubre.
Tolkar
B° Misión Alta.
Sepan disculpar las molestias.