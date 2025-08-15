Info general, Provinciales

CORTE PROGRAMADO DE ENERGÍA EN USHUAIA

Por Armando Cabral

Ushuaia 15/08/2025.- La DPE informa que este viernes 15 de agosto se realizará un corte de energía programado en Ushuaia para realizar trabajos sobre SET N° 230 y poda sobre alimentadores N° 4 y 10.

La interrupción del servicio afectará a las siguientes zonas:

De 09:00 a 14:00 hs aproximadamente:

Alimentador N°4:

Juan Domingo Perón.
Towora.
Los Alerces.
Los Calafates.
B° Intevu XVIII.
B° Juan Domingo Peron.
B° Los Calafates.
B° Altos del Beban.
B° Carlos Beban.
B° Akawaia.
Obras Sanitarias.
B° Los Alerces.
B° Itulara.
B° Kaupen.
B° Pista de Sky.

De 12:00 a 14:00 hs aproximadamente:

Alimentador N°10

B° Piedrabuena.
Centro de Rehabilitación Provincial.
Polideportivo Augusto Lasserre.
B° Brown.
5 de Octubre.
Tolkar
B° Misión Alta.

Sepan disculpar las molestias.

