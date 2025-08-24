Corrupción libertaria: De donde van a salir los fondos o como negar el fracaso.

Rio Grande 24/08/2025.- Las declaraciones de una legisladora libertaria sobre el supuesto “éxito” del plan económico nacional, y la responsabilidad que depositan en el kirchnerismo para acusarlos de hacer fracasar la gestión, son lisa y llanamente patéticas. La gestión fracasó por quienes la llevan adelante, Luis Caputo, endeudador serial del país, Sturseneger, el ministro de desregulación del estad, la crueldad y perversión con que se manejan en cada acto, festejando recortes jubilatorios con asados, insultado a un niño de 12 años con autismo, apaleando jubilados y desguazando el hospital Garrahan, entre otras perlitas. Aqui los casoso mas resonantes, sobre los que la justicia no emitió palabra y el gobierno, obviamente niega.

Decir que nadie dice “de donde van a salir los fondos para solventar universidades, jubilaciones, medicamentos, vialidad, el INTA, el INTI, y la cantidad de desregulaciones que la derecha pretendía perpetrar contra la totalidad de la sociedad argentina, son realmente una negación de la realidad y un desconocimiento de temas medulares para el futuro del país. Obviamente que apoyan esto, una concejal de Ushuaia, dos diputados nacionales, otro legislador y muchos que no asumen que han sido estafados electoralmente.

Por ejemplo, el decreto 340 bajo el titulo de desregulación de la marina mercante, escondía todo lo que su contenido se publica aquí:

PODER EJECUTIVO

Decreto 340/2025

DNU-2025-340-APN-PTE – Apruébase el Régimen de Excepción de la Marina Mercante Nacional.

Esto era solo el título, dentro del cual se escondía la declaración de personal esencial a todos los trabajadores de todos los rubros existentes, esto eliminaba el derecho a huelga, asambleas y cualquier tipo de protesta que se pretendiera llevar adelante en reclamo de derechos laborales, como las paritarias libres.

Todos los decretos rechazados por el Senado de la Nación y la cámara de diputados, fueron votados en contra por los libertarios, incluidos los diputados nacionales de Tierra del Fuego, Ricardo Garramuño y Santiago Pauli.

Pero yendo al tema de fondo, “de donde van a salir los fondos”, este medio ha publicado en varias oportunidades notas sobre la falta de explicaciones sobre el destino de los fondos, incluido el endeudamiento de 20 mil millones de dólares al FMI, también votado por los libertarios aun cuando, en el mismo se solicitaba la eliminación del subregimen industrial de nuestra provincia.

Mas 467.000 millones de dólares de deuda pública total, más de 278 mil millones de aumento de la deuda en 2025, el recorte de toda la obra pública, la quita de todos los subsidios y ayudas a las provincias, como coparticipación, incentivo docente, jubilaciones, universidades y lo mas graves el vaciamiento del Hospital Garraham, una medida de una crueldad sin limites.

Y la legisladora se pregunta de donde van a salir los fondos, cuando se acaba de descubrir que coimeaban a laboratorios y recaudaban entre 500 y 800 mil dólares mensuales que se repartían entre funcionarios del gobierno, entre ellos la hermana del presidente y el propio Milei, denunciados en esa causa, que puso en los medios el abogado del presidente.

Con que cara la legisladora se pregunta esto, cuando solamente con la estafa Libra desaparecieron 268 millones de dólares entre todos los damnificados.

Decir esto no es solo negar un fracaso del plan económico que, no solucionó, ni la macro, ni la micro economía, es un modo de ver las cosas, es una postura incompatible con cualquier ciudadano de este país, es carecer de la más mínima sensibilidad social y atacar a los mas vulnerables de manera permanente.

Es pregonar lo que no se practica, es rezar los domingos para condenar a muerte a miles de niños, jubilados y pobres el resto de la semana, recortándoles ingresos, medicamentos o atención en los hospitales públicos.

Este gobierno no inauguró una sola escuela, un solo hospital, ni una comisaría, ni una ruta o puente, nada que mejore la calidad de vida de los argentinos, por el contrario, cerró sucursales del Banco nación, el ENACOM, y si no hubiera sido por el senado, habrían desaparecido, el INTI, el INTA, Vialidad Nacional, Radio Nacional, Canal 7, trenes argentinos, IMSA, como ya desaparecieron mas 15 mil pymes, y mas de 200.000 puestos de trabajo en el sector privado formal. En nuestra provincia en 2025, se perdieron más de 1900 puestos de trabajo gracias a los libertarios

De hecho, todos los argentinos que van a votar en octubre no lo harán en ninguna escuela construida por este gobierno.

¿De donde va a salir la plata?, de todo lo que están fugando, por llamarlo de una manera elegante, de manera descarada desde que asumieron, de ahí va a salir.

Quizá de alguno de estos curros libertarios: Ellos son los que venían a terminar con la corrupción K, los «honestos», los «Argentinos de Bien». parece que no tanto.

1- «El PAMI es una caja de corrupción gigante»: exdirectora de la filial La Plata apunta a Javier Milei, se trata de Viviana Aguirre.

2- Para los fiscales del caso está claro que hubo una orden para que no se revisara nada

Escándalo de las valijas: los funcionarios de Aduana y Migraciones deberán declarar qué pasó en Aeroparque

3- Tras la filtración de audios de Diego Spagnuolo

Escándalo de coimas en discapacidad: la cronología del caso que sacude al Gobierno

4- $Libra Milei, acusado en Nueva York por la cripto $Libra: “Fue una declaración promocional altamente engañosa”

Una presentación judicial de damnificados señala el rol clave del presidente argentino en el presunto fraude.

5- Contratación de una empresa de Martín Menen por parte del Banco nación.

Todo en menos de dos años de gestión, ¿no es mucho?, y Spagnuolo dice que tiene todos los chats de Karina, si este señor habla, se lleva puesto a los «honestos».

Así que les recomiendo buscar otro argumento para negar que han fracasado, y son absolutamente crueles con quienes no comulgan con sus ideas.

Armando Cabral

