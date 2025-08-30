Como habíamos adelantado: Éxodo masivo en las Fuerzas Armadas: la crisis por los sueldos que son más bajos que los de un remisero de app

Argentina 29/08/2025.- Unos 2.200 efectivos de las Fuerzas Armadas pidieron la baja este año. La Armada es la más afectada, con salarios que no llegan a los $600.000. Este medio había adelantado los miserables sueldos de los efectivos de Gendarmería Nacional ahora son los de la Armada.

La crisis económica es imparable y los salarios por debajo de cualquier nivel aceptable de consumo que se registran en la mayoría de los rubros de la economía nacional están generando una crisis de proporciones mayúsculas en las Fuerzas Armadas, pero, principalmente, en la Marina donde ya nadie puede resistir por vocación su trabajo si la paga es más que escasa.

El gobierno libertario que proponía en su plataforma dignificar a los integrantes de la familia militar luego de años de kirchnerismo ideologizado que siempre trató con desdén a los uniformados enfrenta enormes crisis presupuestarias por la “motosierra” imperante de la administración Milei, la inacción de un equipo ministerial de Defensa, comandado por Luis Petri que no puede terminar de poner en orden la obra social de los militares (IOSFA), la crisis en el hospital Naval denunciada por el gremio ATE que informó que no le renovarán contratos a más de 500 trabajadores, y, la peor de las noticias, militares formados profesionalmente que son expulsados por la dura realidad que no les cierra las cuentas a fin de mes.

En ese contexto, el ministro-candidato Luis Petri convocó a una reunión del almirantazgo para evaluar la situación por la gran cantidad de bajas que está registrando la Armada Argentina.

Hasta el mes de julio habían pedido la baja 234 oficiales y suboficiales de la Armada. Un hecho que no tiene antecedentes en años anteriores y que podría duplicarse hacia el fin de año.

Hay algunas razones clave para entender este fenómeno que se está convirtiendo en una crisis estructural por la extensión en el tiempo de las malas condiciones económicas.

Detrás de estas bajas no se encuentra la pérdida de la vocación o el valor sino los sueldos deprimidos, y la falta de oportunidades en la carrera. La carencia de un horizonte profesional ascendente que principalmente afecta a los cuadros medios de la fuerza militar.

Los salarios, que coquetean con la línea de la pobreza a pesar de los aumentos puntuales de octubre de 2024, marzo de 2025 y de agosto de 2025, sumado a la disponibilidad permanente y las exigencias típicas de la carrera militar, terminan por expulsar a oficiales formados al sector privado.

Según la resolución 63/25 publicada en el Boletín Oficial que registra los salarios de aquí a fin de año, hay niveles de sueldo insólitos que apenas superan los 500.00 pesos.

La escala para los militares en actividad es la siguiente, donde se observa que los graves problemas de ingreso comienzan a partir del nivel de teniente de navío. Una responsabilidad notable que es remunerada con un poco más de 1.000.000 de pesos.

Los siguientes son los montos, según la jerarquía, que se liquidan al mes siguiente:

Teniente General, Almirante, Brigadier General: $2.716.506

General de División, Vicealmirante, Brigadier Mayor: $2.422.525

General de Brigada, Contralmirante, Brigadier: $2.207.161

Coronel, Capitán de Navío, Comodoro: $1.933.279

Teniente Coronel, Capitán de Fragata, Vicecomodoro: $1.680.891

Mayor, Capitán de Corbeta: $1.324.263

Capitán, Teniente de Navío: $1.096.752

Teniente Primero, Teniente de Fragata, Primer Teniente: $975.496

Teniente, Teniente de Corbeta: $879.442

Subteniente, Guardiamarina, Alférez: $796.487

Suboficial Mayor: $1.358.251

Suboficial Principal: $1.204.122

Sargento Ayudante, Suboficial Primero, Suboficial Ayudante: $1.067.470

Sargento Primero, Suboficial Segundo, Suboficial Auxiliar: $938.959

Sargento, Cabo Principal: $842.972

Cabo Primero: $756.518

Cabo, Cabo Segundo: $700.201

Voluntario 1ra., Marinero 1ra.: $637.789

Voluntario 2da., Marinero 2da.: $590.214

La crisis sólo existiría si se analiza que un marinero de 2ª no llega a ganar 600.000 pesos. Probablemente, manejando un UBER, lo gane en una semana.

La crisis de salarios bajos sucede en las tres fuerzas

Si bien nos focalizamos en la crisis de personal de la Armada por la reunión de Petri con los almirantes, la situación es similar en la Fuerza Aérea y el Ejército.

Hasta fines de junio, más de 2.200 efectivos de las tres fuerzas habían pedido la baja. A los 234 marinos se les debe sumar 257 oficiales del Ejército y 193 aviadores de la Fuerza Aérea.

La crisis desde luego se registra en todo el país. En Córdoba hubo muchos oficiales militares que prestarán servicio en la fuerza provincial antinarcóticos del gobernador Llaryora.

Las consecuencias de estas bajas son varias desde una pérdida irreparable de recursos humanos formados en unidades de élite y de áreas críticas de investigación hasta la afectación de la calidad y disponibilidad de capacidades clave para la defensa nacional.

Sólo se puede reparar con más dinero, recursos materiales y tiempo necesario para formar nuevas camadas de efectivos preparados para una compleja situación geopolítica mundial.

