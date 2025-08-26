Comenzó el paro de controladores: hay más de 15 mil pasajeros afectados

Tras un domingo complicado, este martes continúa el paro de controladores aéreo, lo que implicará que varias aerolíneas deban cancelar y reprogramar decenas de vuelos. Aproximadamente, más de 15 mil pasajeros se verán impedidos de abordar sus aviones en tiempo y forma.

La Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (Atepsa) lleva adelanta un plan de acción tras el fracaso de la negociación paritaria que se extiende desde hace varios meses.

Por ello, el sindicato dispuso un cronograma de interrupciones que comenzaron el viernes, siguieron el domingo y se extenderán durante algunos días de esta semana.

Este martes habrá complicaciones de 7 a 10 y de 14 a 17 horas. Según informó Aerolíneas Argentinas a través de un comunicado difundido por Aviación en Argentina, dentro de una operación prevista de 295 vuelos, se verán afectados 178 servicios: 82 vuelos cancelados (todos de cabotaje) y otros 96 con cambios de horario. En total, la medida perjudicará a más de 15 mil pasajeros.

“Aerolíneas Argentinas lamenta profundamente los inconvenientes que esta situación pudiera generar y reafirma su compromiso con brindar un servicio seguro, puntual, confiable y de calidad, incluso en circunstancias excepcionales como esta”, expresaron desde la empresa.

El jueves 28 continuarán las medidas de fuerza, donde se impedirán despegues entre las 13 y las 16. Luego, el sábado 30 finalizará la acción sindical con los últimos dos paros de controladores, que serán de 13 a 16 y de 19 a 22.

Desde el sindicato expresaron: “Durante todo un año intentamos por distintos medios alcanzar una solución a este conflicto, sin hallar voluntad de diálogo ni de negociación por parte de quienes abandonaron la gestión del sistema aéreo argentino, priorizando el negocio y los beneficios personales en lugar de garantizar la seguridad aérea”.

Por su parte, la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) manifestó “su profundo rechazo” a las medidas de fuerza impulsadas por ATEPSA, a las que calificó como una afectación a un servicio esencial garantizado por ley que compromete el funcionamiento del sistema aeronáutico.

La compañía remarcó que, tras la finalización de la conciliación obligatoria dictada por la Secretaría de Trabajo, participó en 17 audiencias junto a las demás partes involucradas, sin lograr un acuerdo debido a lo que consideró una “postura intransigente” del gremio.

“Una vez más la entidad gremial decidió avanzar con medidas que muestran una clara intención de extorsionar y de limitar las libertades de todos los argentinos, al sostener un cronograma de paros que se extenderá durante cinco jornadas distintas”, señaló la empresa.

Fuentes oficiales indicaron que EANA ofreció una suba salarial del 15%, pero la propuesta fue rechazada por ATEPSA, que sostuvo que esa cifra “nunca fue incluida en un acta” y que “no se formalizó ninguna propuesta sin condicionamientos”.

Cerca de 19.000 pasajeros afectados

El paro de controladores aéreos afectó este domingo a casi 19.000 pasajeros debido a que las aerolíneas se vieron obligadas a cancelar y reprogramar varios vuelos. Aquellos que viajaron hacia el interior del país fueron los principales perjudicados, ya que las aerolíneas internacionales tuvieron mayor margen de maniobra en las franjas horarias en que se llevaron adelante las medidas de fuerza.

A pesar del paro, según la consultora especializada Adventus, diez aerolíneas internacionales (Air Canada, United, KLm, Ethiopian, Aeroméxico, ITA, Iberia, Level, Air Europa y British) mantuvieron el 100% de puntualidad, lo que muestra que el impacto recae principalmente en los vuelos de cabotaje.

En agosto, la puntualidad general alcanzaba el 79,85% y las cancelaciones representaban el 1,25%. Desde el inicio de la medida de fuerza, el viernes 22, esos indicadores se deterioraron: la puntualidad cayó al 62,36% y las cancelaciones subieron al 11,07%.

La puntualidad en Aerolíneas Argentinas alcanzó el 59,5% y canceló el 13,4% de sus vuelos. En el caso de Flybondi, solo el 40,5% de sus vuelos salieron en horario y el porcentaje de cancelaciones ascendió a 13,7%. En JetSmart las cifras fueron del 60,5% y 15,7%, respectivamente.

Los aeropuertos con mayores inconvenientes fueron el de Paraná, con la mitad de sus vuelos cancelados; Catamarca y San Luis, con un 33,33%; Posadas, con un 30%; y Río Grande, con un 28,57%.

En cambio, las terminales con mayor disponibilidad de franjas de despegue registraron menores niveles de cancelación: Bariloche (7,08%), Ezeiza (7,54%), Aeroparque (10,20%), Córdoba (13,16%) y Mendoza (14,58%).

Entre Aerolíneas Argentinas, Flybondi, LATAM y JetSmart se calcula un total de 18.900 pasajeros impactados y se espera que la cifra siga ascendiendo en las próximas fechas de paro con efecto arrastre por aquellos viajeros que deban cambiar sus boletos.