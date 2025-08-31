Beneficios ANSES: ¿qué es y cómo beneficiará el nuevo programa para jubilados y pensionados?

Jubilados 31/08/2025.- Entrará en vigencia desde septiembre y tendrá descuentos exclusivos para tales grupos a fin de mejorar sus ingresos mensuales. ¿En qué consiste?

A través del Ministerio de Capital Humano, la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES), desde el lunes 1° de septiembre pone en marcha una nueva acción en beneficio del nutrido grupo de jubilados y pensionados de Argentina.

La información salió por comunicado oficial en la página web de la ANSES y se replicó en las redes sociales del Ministerio que gestiona, la Ministro, Sandra Pettovello, en el cual se expresa que, gracias al convenio hecho con el Banco Nación, los jubilados y pensionados de ANSES, que cobren sus haberes en mencionada entidad, accederán a un reintegro adicional y exclusivo.

¿Qué dice el comunicado sobre la medida que llega en septiembre a “aliviar” el bolsillo de más de 7 millones de jubilados y pensionados que hay en el país?

La medida involucra a más de 7.000 comercios y a las principales cadenas de supermercados del país.

El comunicado oficial

“El Ministerio de Capital Humano informa que a partir de septiembre implementará el programa Beneficios ANSES, dirigido a jubilados y pensionados, con el objetivo de mejorar sus ingresos y la capacidad de compra. Este programa ofrece descuentos exclusivos en los principales supermercados del país, incluyendo un 10 por ciento de descuento sin tope de reintegro para compras generales y, en algunos comercios, un 20 por ciento para perfumería y limpieza.

Esta iniciativa no solo favorece a los más de 7 millones de jubilados y pensionados en Argentina, sino que también impulsa el comercio al aumentar significativamente la clientela, generando un círculo virtuoso sin costo alguno para el Estado.

Además, mediante un convenio con el Banco de la Nación Argentina (BNA), los jubilados y pensionados de ANSES, que cobren sus haberes en dicho banco, accederán a un reintegro adicional exclusivo del 5 por ciento sobre las compras que abonen a través de BNA + MODO, con tarjeta de débito o crédito, (con un tope de 20 mil pesos mensuales) en los supermercados Carrefour, Chango Mas, Coto, Josimar, La Anónima, Disco, Jumbo y Vea.

Por último, el Banco les depositará diariamente un porcentaje de remuneración (TNA 32 %) sobre el saldo que registren en sus cuentas (por hasta 500 mil pesos)”.

¿Cuáles son las cadenas de supermercado que prestarán el beneficio a jubilados y pensionados?

En total son 7. Y estoy son las ofertas que le darán a gran parte de la población argentina.

Disco, Jumbo y Vea

10%

En todos los rubros.

20%

En perfumería y limpieza, sin tope. No es acumulable con otras promociones.

Coto y La Anónima

10%

Sin tope en todos los rubros. Tampoco no se acumula con otras promociones.

Josimar

15%

En todos los rubros y, sin tope; al igual que el resto, no es acumulable con otras promociones.

Carrefour

10%

En todos los rubros, pero, con el tope de $35.000 y, tampoco es acumulable con otras promociones.

El listado completo de supermercados y comercios se puede consultar en la página web del organismo (ANSES).