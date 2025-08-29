ABRIERON LAS INSCRIPCIONES A BECAS PARA FORMACIÓN EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL APLICADA

Tierra del Fuego 29/08/2025.- La Agencia de Innovación, a través de los Polos Creativos y el Instituto Provincial de Administración Pública (IPAP), en conjunto con Digital House, abrió las inscripciones para acceder a becas completas para la formación en Inteligencia Artificial Aplicada.

La iniciativa busca capacitar a empleados públicos y a la comunidad en general en el campo de la inteligencia artificial, una de las tecnologías de mayor crecimiento y potencial para el futuro.

La oferta incluye dos cursos autogestionados, diseñados para ser accesibles y flexibles para los interesados:

“IA desde cero” (8 horas): una introducción completa para quienes no tienen conocimientos previos.

“Primeros Pasos en IA” (20 horas): una formación más profunda para continuar desarrollando habilidades.

Ambos cursos se dictan en modalidad virtual y asincrónica, son gratuitos y permiten que los participantes avancen a su propio ritmo. Las inscripciones estarán abiertas desde el 29 de agosto hasta el 12 de septiembre, a través de https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeIc8SdB9YcnBItU7jzpicWe8cFOGxSBXpPko4jDx4j5BQyvg/viewform?usp=sharing&ouid=105213609421661763470.

La cursada inicia el miércoles 17 de septiembre teniendo la disponibilidad de transitar la cursada hasta el 17 de octubre inclusive. Es importante mencionar que los cupos son limitados.

Al respecto. la secretaría de Gestión, Polos y Fábricas de Talentos, Ema Bejarano expresó que “coordinamos y acompañamos la implementación de estas iniciativas con el objetivo de que jóvenes, emprendedores y personas interesadas puedan acceder a herramientas de formación innovadoras, que potencien sus habilidades y fomenten el desarrollo de proyectos creativos y tecnológicos”.

“Estas propuestas buscan promover un uso transversal de la inteligencia artificial, incorporándose como herramienta de aprendizaje y desarrollo en las actividades diarias de los Polos Creativos y del IPAP”, agregó.

Por su parte el Director del Instituto Provincial de Administración Pública, Nicolas Boemo, sostuvo que “desde el IPAP entendemos que la inteligencia artificial ya forma parte de los procesos sociales, productivos y educativos, y que su implementación será cada vez más determinante en la vida cotidiana y en la gestión pública” y que “por eso, consideramos indispensable que el Estado acompañe este proceso con políticas de formación que permitan a las y los agentes públicos incorporar estas herramientas”.

“Celebramos esta iniciativa, que nos impulsa a construir un Estado capaz de integrar la innovación tecnológica en beneficio de la ciudadanía, optimizando nuestras tareas y mejorando la calidad de los servicios públicos”, finalizó.

Más información e inscripción a través de las redes sociales de @conocimientotdf.