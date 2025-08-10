10 cosas que debes saber sobre los motores diésel Cummins los generadores que se utilizan en Tolñhuín

Rio Grande 20/08/2025.- Para los que hablan de un generador pero no saben de que se trata, aquí les presentamos un informe sobre los que se utilizan en Tolhuín Soluciones de corto y largo plazo para satisfacer sus necesidades en aplicación de energía stand by, con garantía Cummins Power Generation.

Información para los ciudadanos que no tienen porque saber que es un generador electrico, como funciona y cuanto es su tiempo de trabajo.

Más allá del ahorro de combustible y la fuerza motriz hay más cosas que debes saber sobre los motores diésel Cummins, pero lo principal, es que en Venezuela el distribuidor oficial es Dieselval.

Dieselval lleva 50 años siendo el representante exclusivo de Cummins en Venezuela, una sinergia que ha colaborado con el impulso energético en el país.

En Dieselval encuentras los motores diésel Cummins de 2 o 4 tiempos, de cualquier línea, desde la urbana hasta la marina.

Los motores diésel representan una gran alternativa para el movimiento industrial del país; además, cada día más las personas se deciden por adaptar un motor diésel en sus vehículos.

Este proceso de transición de motores se realiza directamente con el equipo de expertos técnicos en Dieselval, garantizando un trabajo de calidad.

10 cosas que debes saber sobre los motores diésel Cummins

Fabricados en Estados Unidos

Los motores diésel Cummins son originarios de los Estados Unidos, sede de la primera planta de Cummins a escala global. Su línea de producción se ha extendido; hoy México es otra casa de los motores Cummins.

Existen 3 líneas de motores diésel Cummins

La empresa ha bautizado su línea de motores en tres categorías:

Motores “dentro de carretera”.

Motores “fuera de carretera”.

Motores “marinos”.

Los motores diésel Cummins satisfacen al mercado integral desde camiones mineros hasta ambulancias.

Garantía de partes genuinas Cummins

Cummins fabrica motores con partes identificadas exclusivamente para evitar cualquier intento de piratería; por eso debes conocer los códigos de las piezas de tus motores diésel Cummins.

Códigos identificables pero no copiables

Estos códigos exclusivos de Cummins están grabados en lados estratégicos de cada pieza genuina, y llevan un sistema de correlación directa para que no se intente su clonación industrial ilegal.

Máxima potencia insuperable

Cummins posee uno de los motores más potentes del mundo con 6.7 Litros de capacidad Turbo Diésel. Con 420 caballos de potencia y 1075 libras pie de torque. Ofrece un rendimiento y remolque increíble.

Los motores diésel Cummins son los más comprados

Sabías que sólo en el 2020 se comercializaron alrededor de 1.3 millones de motores diésel Cummins en todo el mundo, aun cuando la pandemia de coronavirus covid-19 hacía estragos. Esto representa el valor de una marca por su trayectoria líder del mercado global.

Innovación e investigación detrás

Los motores Cummins no se construyen con un patrón ya establecido, o como una línea de producción estándar, detrás de la construcción de cada motor Cummins hay un proceso de investigación e innovación constante.

Cummins ha declarado más de 1.1 billones de dólares gastados anualmente en temas de investigación tecnológica para ofrecer cada día mejores resultados con cada uno de sus productos.

Motores con garantía de un equipo humano único

Cada pieza que integra un motor Cummins es un modelo que integra el trabajo de un equipo de ingenieros y la maquinaria perfecta para su fabricación.

Cummins cuenta con más de 11 mil ingenieros capacitados para crear el mejor performance internacional en la construcción de motores diésel.

Motores respaldados en todo el mundo

Cummins internacional no sólo cuenta con su red de distribuidores oficiales, como es el caso de Dieselval en Venezuela, sino que además ha construido 55 centros técnicos globales.

Estos centros están capacitados para no sólo velar por la garantía Cummins, sino además proporcionar toda la información que requieren los clientes.

Los motores Cummins usan un sistema de filtración exclusivo: Fleetguard

La línea de filtración Fleetguard es una división de Cummins para responder a las necesidades de los potentes motores diésel y los generadores eléctricos Cummins.

Fleetguard ha sido reconocida internacionalmente como una línea de alta gama y especializada, destacando entre sus principales competidores.

Detrás de todos los motores Cummins Diesel hay un proceso de fabricación inédito en el mundo, pero lo mejor es el respaldo que se ofrece en cada venta.

Los motores Diésel Cummins no son un producto simplemente, en la actualidad se han convertido en maquinarias de suma importancia para el empuje energético internacional.