Se recalentó el dólar oficial: pegó un salto de $25 y llegó a $1.325 en el Banco Nación pese a supertasa en pesos

En el segmento del dólar futuro, el mercado «pricea» que el tipo de cambio mayorista se ubicará a fin de mes en los $1.308 (por debajo del nivel actual) y que para finales de diciembre llegará hasta los $1.494, un valor notoriamente más alto que el previsto en el adelanto del Presupuesto 2026, en torno a los $1.229.

Acerca del salto del 1,86% que dio el tipo de cambio mayorista, el economista Christian Buteler expresó a través de X que se vendieron contratos de dólar futuro fin de mes por debajo del precio de contado, pero que igualmente cerró en máximos, y que los contratos de diciembre llegaron al techo de la banda. En total se negociaron u$s1.225 millones en futuros.

@cbuteler

Las Lecaps rebotaron y treparon hasta el 1,3%

El economista Gustavo Ber destacó que las simulaciones ya muestran que «algunas Lecaps ofrecen competitivos retornos en dólares», incluso en escenarios donde se llegara a alcanzar el techo de la banda de flotación del tipo de cambio. Este miércoles, las Lecaps rebotaron y anotaron subas diarias de hasta el 1,3%, luego del aumento de tasas registrado en la licitación del martes del Tesoro.

En diálogo con Ámbito, Matías Rajnerman, jefe de Macroeconomía del Banco Provincia, analizó la dinámica cambiaria del cierre de la jornada y remarcó que el tipo de cambio se aceleró sobre el final de la rueda, pero que en ese momento el precio de las Lecaps no estaba cayendo, por lo que entiende que la presión no vino por ese lado. «Tampoco parece que hubo una intervención significativa del BCRA en el mercado de futuros», detalló y destacó un dato técnico relevante: «El futuro de julio, que vence este jueves, cerró por debajo del dólar oficial —$1.315 frente a $1.308—, lo cual no es habitual». Esta situación, poco frecuente, ya había ocurrido esta semana.

Respecto al manejo de pesos en el mercado, Rajnerman explicó: «Si bien parte de los $2,8 billones que quedaron ‘sueltos’ tras la última licitación se usarán para adecuar encajes, otra parte quedó afuera por la incertidumbre sobre el rumbo económico». En ese contexto, cree que es probable que parte de la presión sobre el dólar haya venido por ese canal. Asimismo, indicó que el hecho de que el dólar suba, incluso después de que el Ministerio de Economía convalidara una suba de tasas, muestra que, al menos en el corto plazo, «el mercado está exigiendo todavía más rendimiento para quedarse en pesos«.

En cuanto al rollover de solo el 76% de los vencimientos, el secretario de Finanzas Pablo Quirno dijo que el mismo estuvo condicionado por el aumento en la demanda de liquidez generado por el alza en los encajes bancarios. A partir del 1° de agosto, el BCRA eleva del 20% al 30% la exigencia de encajes mínimos para los depósitos en pesos a la vista de los Fondos Comunes de Inversión (FCI) money market y cauciones bursátiles.

«Las subas de tasas ya están en un terreno de rendimientos decrecientes»

Rajnerman también advirtió que las subas de tasas ya están en un terreno de rendimientos decrecientes, ya que no es lo mismo pasar de 2% a 3% o de 3% a 4%, que de 4% a 5%. «El que no quiso pesos hasta ahora difícilmente cambie de opinión si las tasas suben ‘un poco’ más», abundó. En ese sentido, consideró que quien sigue comprando dólares con estas tasas difícilmente cambie de opinión con subas moderadas: «evidentemente, su desconfianza en la moneda argentina va más allá de una decisión marginal de mirar rendimientos cortos».

A su vez, señaló que «el tipo de cambio todavía tiene bastante margen para llegar al techo de la banda», y agregó: «Con estas tasas, el dólar debería llegar a $1.360 para que la Lecap con vencimiento a fines de octubre arroje un rendimiento por encima del techo de la banda de ese momento ($1.500)». Según el economista, esto muestra que el mercado no espera que el dólar supere ese techo en el corto plazo, pero también que «si el escenario adverso sigue ganando terreno, el dólar tiene algo de recorrido para arriba todavía».