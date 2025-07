SE LLEVAN ADELANTE TRABAJOS DE REFACCIÓN Y MANTENIMIENTO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA PROVINCIA

En ese sentido, la secretaria de Infraestructura Escolar, Victoria Castro, señaló que “son tareas diarias de mantenimiento, que no tienen relación específica con el funcionamiento de los establecimientos educativos, si no con aprovechar este tiempo que no hay presencia en las escuelas y nos permiten avanzar con estos trabajos”.

“Las acciones se llevan adelante desde el inicio del receso invernal y más que nada son trabajos preventivos en calderas, limpiezas de ductos, también estamos trabajando con seguridad e higiene, luces de emergencia y desinsectaciones” especificó la funcionaria.

A su vez, resaltó que “aprovechamos este período sin actividades para avanzar con obras que son necesarias para la seguridad y comodidad de estudiantes y docentes”.

Los trabajos continuarán hasta la finalización del receso, con fiscalizaciones permanentes para asegurar su finalización. Con estas acciones, se refuerza el compromiso con la educación pública y la importancia de mantener la infraestructura escolar como base para un aprendizaje de calidad.