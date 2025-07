Pequeños envíos para consumidores finales Régimen simplicado para productos fabricados en Tierra del Fuego: la lista de productos que se podrán comprar

Rio Grande 18/07/2025.- La medida abarca a lavarropas, caloventores, aires acondicionados, notebooks y computadoras, entre otros. Se podrán adquirir hasta tres unidades por categoría por año, con un tope de US$ 3 mil.

La Secretaría de Industria y Comercio reglamentó este viernes el régimen simplificado de importación para Tierra del Fuego para facilitar los pequeños envíos de productos desde la provincia hacia el resto del territorio nacional.

Lo hizo mediante la Resolución 286/2025 publicada hoy en el Boletíon Oficial. El régimen, que había sido creado a fines de mayo por decreto, está diseñado para ventas directas desde el productor al consumidor final, eliminando la necesidad de intermediarios comerciales.

Las ventas se podrán hacer a través de sitios de venta online y tendrán el mismo tratamiento que una compra hecha al exterior vía courier, que no paga el IVA del 21%. Con este esquema se podrán comprar hasta tres unidades por producto por año y habrá un tope de US$ 3 mil por envío. Solo se pueden adquirir para uso personal, no para reventa.

En la norma publicada este viernes se encuentran lavarropas, aires acondicionados, microondas, notebooks, computadoras, monitores, cafeteras, caloventores, cafeteras y módems, entre otros.

Este es el listado completo de productos que abarca la medida