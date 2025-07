“Muchos votaron la motosierra y ahora quieren que hagamos milagros con recursos que no llegan”

El Gobernador Gustavo Melella cuestionó la postura de dirigentes de la oposición y referentes del sector público y privado de la provincia que reclaman medidas de reactivación económica al Ejecutivo fueguino, reprochando que “muchos se tienen que hacer cargo de haber votado la motosierra”.

“Algunos ahora nos piden a nosotros, al Estado Provincial, que hagamos milagros cuando votaron el ajuste, entonces muchos (referentes) del sector público y del sector privado se tienen que hacer cargo que votaron la motosierra y ahora quieren que hagamos milagros con recursos que no llegan”, afirmó.

Y acusó de “mentirosos” a los dirigentes políticos que señalan mediáticamente que el Gobierno provincial rechaza fondos de Nación. “El que dice eso que venga y me diga cuáles son los fondos que no aceptamos cuando todas las provincias estamos discutiendo sobre fondos con la Nación, entonces lo que hacen algunos es oportunismo político y no les importan ni la educación, ni la salud, ni la seguridad”, sostuvo.

En ese sentido, el Gobernador remarcó que sin fondos nacionales se dificulta otorgar mejoras salariales a los sectores docente, de salud y seguridad en Tierra del Fuego, reiterando que “la situación es cada vez peor y pasa en todas las provincias”.

“Si no tomamos conciencia y no tomamos dimensión del problema financiero que hay y que provocó este Gobierno nacional a las provincias, va a ser muy difícil lograr recursos para pagar mejores sueldos en salud, educación y seguridad”, lamentó.

Melella insistió en que “cuando aplican la motosierra desde Nación muchos fueguinos aplauden la motosierra, pero después le piden al Gobierno provincial que nos hagamos cargo”.