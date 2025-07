Mariano Viaña : «Ha llegado el momento de decir basta, esto ya no da para mas»

Rio Grande 21/07/2025.- En dialogo con Resumen Económico, el diputado nacional, mandato cumplido, y ex ministro de economía, CPN Mariano Viaña, puso de manifiesto su preocupación por el desorden institucional que se vive, la falta de respuesta de quienes resultan electos y al respecto pidió cambiar la forma de votar y controlar a quienes nos controlan. Los empoderamos y despues no cumplen con lo que prometen, sentenció,

El diputado nacional mandato cumplido, ex ministro de Economía de la provincia y presidente de la Asociación Rural de Tierra del Fuego, llegó a esta provincia hace 60 años y compartió con nuestro medio sus vivencias a lo largo de todo este tiempo y tambien opino sobre la realidad que nos toca vivir en los últimos años.

Viaña, es ademas uno de los mentores de la Ley 19640, sino el más destacado, y habitual material de consulta para quienes queremos aprender un poco mas de esta norma que protege los intereses de todos los fueguinos.

Según relata, llegó aquí por un trabajo distinto y «me encontré con la posibilidad de mucho trabajo en Tierra del Fuego, tuve un padrino que, se llamó Ariel Galmarini, quien me ofreció trabajo, oficina y un apoyo de presentación a toda la gente que estaba relacionada con el «. Me comunicó con la comunidad y la comunidad me dio mucho trabajo, fueron años muy duros pero lindos, era una manera de vivir distinta, vivíamos mas en comunidad, teníamos menos agresiones, menos discusiones, empatizábamos mas y todo ese se extraña y hoy mas que nunca, teníamos representantes que eran representantes, estaban contigo, convivían contigo»

Una situación muy complicada.

Estamos pasando por una situación muy diferente y lo otro, es que creoq ue hay que pensar en la situación que estamos hoy que es mucho mas complicada que lo que muchos creen. estamos con una serie de inconvenientes que hay que enfrentar y no lo hacen y las el toro debe tomarse por las astas yo pienso que es así.

Según explica Viaña, el mayor problema es que no hay un plan, se va improvisando de acuerdo a las circunstancias, vamos generando una burocracia que nos va a comer vivos y tenemos prioridades que no son las que la gente pide. Es simple, nosotros empoderamos a una serie de personas y esas personas tienen que rendirnos cuentas y eso lo tenemos que entender, los responsables en ultima instancia somos nosotros de todo lo que sucede».

Ha llegado el momento de decir basta.

Viaña remarca que «ha llegado el momento de decir basta, alto, por favor, paren la mano, quien controla a los que nos controlan, ese es el problema, no tenemos paz, no vivimos en orden, entonces esto ya no da para mas. Tenemos una serie de riesgos que debemos afrontar y no hay una idea clara de como hacerlo».

Preocupa la falta de discusión política.

Viaña recordó, cuando fue diputado nacional, hace mas de 30 años, y con los diputados de los otros bloques, teniamos una relacion leal, podíamos disentir, pero no había agresión, descalificación, estamos viviendo un momento muy difícil , a los que vamos a elegir los tenemos que elegir de una manera distinta, tenemos que elegir para que colaboren con nosotros, tenemos que elegir cuidando lo que van a hacer, comprometiéndose y controlandolos, no hay alternativa, sino vamos a seguir igual que hoy. Nosotros los empoderamos, pero nosotros también tenemos que tomar decisiones para que cumplan lo que prometen y con lo que nosotros estamos de acuerdo».

La nota completa en el audio

