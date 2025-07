La provocación permanente en redes sociales, quienes son los que mas insultan, trolls, políticos, empresarios y el papel de los medios.

¿Cuál es el costo que estamos pagando?

El bien más preciado de la sociedad moderna es la atención. Millones de

estímulos compiten entre sí para lograr que focalicemos, al menos por unos

segundos, en una marca de ropa, un destino turístico, un deseo o un discurso

político.

¿Qué costo pagamos por esta competencia?

Vamos a analizar el discurso político en el territorio digital para ilustrar la perversión de un sistema que nos saca tiempo, capacidad crítica, erosiona nuestra curiosidad y fomenta el tribalismo a cambio de ningún beneficio. Y encima, pagamos.

Ya es más que obvio. Las redes sociales no vinieron a democratizar nada.

Lo que es menos obvio es que las redes sociales dejaron de ser, justamente,

redes que conectan personas. Lo dijo Mark Zuckerberg ante la justicia de

los EEUU en el juicio antimonopolio en su contra. No le interesa a Meta

conectar personas, sino ser entretenimiento. Son, desde hace tiempo,

fábricas industriales de dopamina. Placer de corto plazo sumamente

adictivo.

A esto se suma la pérdida total de criterios de verdad. En las redes todo es

debatible. No importan los datos, no importan los argumentos. No hay

diálogo constructivo para la búsqueda de acuerdos y puntos de contacto.

En el altar de la ratificación permanente de nuestros sesgos, muere la

seducción. Nadie quiere conquistar a nadie. Vivimos en las redes, nuestra

caja de resonancia de nosotros mismos.

Ahí estamos. Y ahí están las marcas y también la política. En Argentina más

de 40 millones de usuarios navegan en promedio entre 4 y 6 horas diarias.

No para conectarse, sino para entretenerse. Pero, ¿cómo hace la Política

para llamar la atención en semejante caos? Son tiempos de hartazgo,

desafección y democracias con signos de agotamiento. La solución es peor

que la enfermedad.

En este informe vamos a analizar dos tipos de perfiles que operan

políticamente en las redes sociales en nuestro país. Son los provocadores y

los amplificadores. Pueden cumplir su rol porque básicamente alimentan

las propias comunidades a las que pertenecen. Para eso no necesitan

sofisticar argumentos. La creatividad estará al servicio de reafirmar lo que

esa comunidad cree. La agresión y la hiperpolarización son herramientas

claves en este sistema. ¿Por qué lo hacen? Periodistas, empresarios y

políticos se adaptan a la lógica de las plataformas para no sufrir el peor

de los males, ser indiferentes. El secreto no es querer cambiar las cosas,

sino, tal como quiere Bezos, Zuckerberg o Musk, tener tu atención. Gracias

a eso ellos seguirán estando donde están.

¿Qué analizamos?

el estado de la conversación digital argentina. el comportamiento de quienes más influyen en la conversación digital.Para esto diferenciamos tres tipos

de comportamientos en la red:

Los trolls, los provocadores y los amplificadores.

El estado de la conversación digital argentina



Observamos la evolución del uso de insultos, términos negativos y agresiones

en la totalidad de la conversación digital argentina en los últimos 2 años y medio.

La cantidad de insultos que se generaron en febrero de 2025 fue equivalente a la registrada en un mes de campaña en 2023. publicados en las redes sociales de la Argentina en los 2 años y medio relevados. 27,5 millones de insultos

El mes de LIBRA Un mes de campaña

El insulto se naturaliza en la Argentina. Impacta y tiende a ser replicado con

mayor facilidad. Casi todos caen en la tentación: oficialismo, oposición,

periodistas y empresarios.

La estética del insulto

CANTIDAD DE MENCIONES VOLUMEN DE INSULTOS

1er pico: Conversación generada por la campaña

electoral de 2023 y primeros meses de gestión

2do pico: Repercusiones por el escándalo de LIBRA y disputa

entre las comunidades por establecer el encuadre.

La Argentina de la involución permanente: en 2 años y medio se duplica el uso de insultos en la conversación digital Argentina

Provocadores y amplificadores: el círculo vicioso de la conversación digital argentina.

¿Cómo funcionan las redes sociales?

Las redes sociales no vinieron a democratizar. Solo un grupo minúsculo de actores tiene influencia real en la conversación pública digital.

Los porcentajes varían, pero lo más importante es que la mayor parte de lo

que vemos en la red la genera una minoría muy intensa.

Aquí reside la influencia de los provocadores digitales y sus amplificadores.

La mayoría de los usuarios se dedica exclusivamente a observar y consumir lo que un pequeño porcentaje publica.

Los principios de internet:

2000 El caso argentino:

2015 En Estados Unidos: 2019-2021

La concentración de usuarios que influyen en una conversación no es nueva

En los 2000: Los primeros investigadores de internet descubren que la mayor parte de los usuarios de internet no publican en los foros, solo acceden a la red para mirar. Nace la teoria del 1 – 9 – 90. 1% de los usuarios son creadores de

contenidos.

9% de los usuarios son colaboradores. 90% de los usuarios solo miran.

El caso Nisman: En 2015 Ernesto Calvo analizó la conversación en Twitter (X)

alrededor de la muerte del fiscal y demostró que el 59% de la información

fue creada por el 1,4% de los usuarios que participaron de la conversación.

700.000 mil usuarios participaron en 40 días, pero solo unos pocos fueron

tomados como autoridades de referencia para replicar.

En 2019 la agencia PEW Research indicó que el 10% de los usuarios más

activos en Twitter era responsable del 80% de los tweets creados por los

usuarios norteamericanos. Un usuario muy activo generaba más de 130

tweets por mes, mientras que el resto promediaba los 2 tweets por mes.

En 2021 un análisis con muestra representativa de usuarios indicó un

patrón similar. El 25% de los usuarios más activos estudiados generó el 97%

de los tweets analizados.

Cómo está compuesta esa

minoría intensa sobre la que

ponemos el foco:

Son los usuarios de mayor intensidad en las redes sociales. Son líderes digitales

y deben ese lugar al propio accionar que sostienen dentro de la red.

Sus mensajes reafirman una posición ideológica confrontando con otras.

Sus publicaciones tienen el objetivo de provocar, polemizar, promover

discusiones y/o agredir. Sin embargo, provocan en tanto y en cuanto interpelan al

otro pero sin empatía: lo hacen con desprecio y/o agresividad.

Lo hacen de forma sistemática.

Pueden o no utilizar nombres falsos o apodos, aunque la mayoría se

distinguen por hacerlo.

Provocadores:

Son autoridades en la red que replican el formato de publicaciones de los trolls

de forma esporádica, pero tienen un particular interés en temas específicos.

Deben su legitimidad al desempeño como figura pública por fuera de la red.

Suelen presentarse con sus nombres reales o artísticos de fácil identificación.

Su objetivo es polemizar, a la vez que toman posición sobre temas

determinados y específicos por su interés particular por fuera de la red.

Amplificadores:

Por su cantidad de seguidores tienen la capacidad de expandir hacia nuevas

y masivas audiencias los contenidos que publican o comparten.

También deben su legitimidad digital a su desempeño profesional fuera de

las redes.

Comparten publicaciones para amplificar las conversaciones que proponen

los trolls o provocadores.

Pueden amplificar incluyendo nuevas provocaciones e insultos, o

simplemente replicándolos.

Los medios de comunicación y periodistas juegan este rol cuando difunden

lo ya dicho.

@

GordoDan_

@TraductorTeAma

@SoniaLA41

@

Nikgaturro

@Feriglesias

@odotailhade

lanacion.com.ar

@elcancillerOki

infobae.com

¿Cómo se propaga la violencia en las redes?

Usando la lógica propia del algoritmo. La provocación es atractiva para lograr

atención e interacciones. Así este mecanismo se activa: El troll: Activa el encuadre y la estética del insulto. El provocador: Replica, legitima con su “valor social”.

El amplificador: Masifica. Viraliza.

¿Por qué funciona?

Porque hay un contexto adecuado:no hay criterios de verdad.

Está dinámica conversacional que poponen trolls, provocadores y amplificadores se lleva adelante sin criterios compartidos de verdad: no hay argumentación lógica, datos científicos, evidencia empírica. No hay jueces. Es decir, todos tienen razón, todo vale. En este sistema de creencias fragmentadas abunda la ironía, datos sesgados, medias verdades y la agresión silvestre.

Los provocadores de la política

Peronismo Identificamos a los usuarios más activos en redes sociales vinculados a los tres sectores políticos más importantes de Argentina.

Para elegirlos ponderamos tanto su legitimidad fuera de las redes, como su actividad dentro de ellas. Todos los perfiles escogidos tienen algún grado de participación en la construcción de la opinión pública argentina.

Provocadores empresarios

Marcos Galperín, el más mencionado en los últimos 6 meses

No todos los empresarios influyentes en la opinión pública argentina

tienen igual peso en la conversación digital. Elegimos a los 4 principales

actores económicos influyentes en la opinión pública argentina.

Las menciones a Magnetto aumentaron notablemente a partir de la sentencia a CFK. Solo en esa ocasión fue más mencionado que Galperín.

Marcos Galperín

Héctor Magnetto

Pierpaolo Barbieri

Paolo Rocca

La conversación sobre Galperín muestra picos constantes de conversación.

Su protagonismo es estable. Marcos Galperín: 282 mil

Héctor Magnetto: 118 mil

Paolo Rocca: 9 mil

Pierpaolo Barbieri: 3 mil

Evolución de la conversación sobre los principales actores económicos en los últimos 6 meses

Conclusiones y sugerencias

– La conversación digital es un reflejo de las dificultades que tienen las sociedades modernas de aglutinarse en base a consensos.

– Sin consensos, pensar en mayorías empieza a ser una utopía. Pensar en sociedades desde el punto de vista conceptual, también.

– La política pierde su razón de ser cuando pierde la capacidad de dirigir. Se sobreadapta y alimenta el círculo vicioso de ser superflua y agresiva para

llamar la atención, impulsar el tribalismo y ganar con pocos pero intensos.

– La construcción social y las políticas públicas no tendrán lugar en esta dinámica.

– Parar la pelota y pelear contra la corriente puede ser una nueva, complicada y necesaria forma de hacer política. Cuando los ciclos cambien, tendrá su premio.

40 millones de usuarios únicos en redes sociales en la Argentina.

10 horas en promedio por día navegando en Internet.

4 horas en promedio por día en las redes sociales.

GLOSARIO

Menciones: Publicaciones que hacen referencia al tema utilizando las palabras clave seleccionadas. Pueden ser tanto retweets, compartidos como publicaciones originales.

Publicaciones originales: Posteos únicos y nuevos realizados por los usuarios en relación a determinada temática. Solo se contabilizan compartidos y retweets si el usuario incorpora un texto propio, generando así un posteo nuevo.

Usuarios: Cuentas únicas en redes sociales. Puede ser que reciban el impacto de publicaciones o se involucren mediante publicaciones originales, compartidos o interacciones.

Audiencia estimada: Cantidad de usuarios que fueron impactados por alguna de las menciones o términos analizados.

Comunidades: Conjunto de usuarios digitales agrupados por un interés o afinidad en relación a un tema particular, ideología o consumo. Suelen estar formadas por usuarios líderes o referentes y usuarios interesados que replican,

amplifican o interactúan.

Conversación orgánica: Se considera “orgánica” a una conversación que refleja el interés real de los usuarios participantes en formar parte de ella. Lo opuesto a esto son conversaciones cuyo volumen es amplificado “artificialmente” mediante medios de comunicación o usuarios denominados “trolls”.

Conversación mediática: Conversación en donde medios de comunicación de diverso alcance ocupan los primeros lugares entre los usuarios más influyentes.

Conversación de la política: Se considera que involucra a la política cuando al menos dos comunidades representadas con espacios políticos diversos intervienen en la conversación, involucrando o no a las principales autoridades.

Conversación de las audiencias: Se trata de conversaciones que pueden hallarse al interior de las comunidades digitales, con participación genuina de usuarios de base y que no está guiada únicamente por los medios de comunicación o usuarios de peso.

Ficha técnica

Herramientas: Onclusive

Período analizado: enero de 2023 a junio de 2025.

Conceptos analizados: Mogólico, Mogolico, mogolica, imbecil, Imbéciles, Imbecil, imbeciles, Tarado, Tarada, Inutil, Inútil, Inútiles, ensobrado, Ensobrados, pelotudo,pelotudos, estúpido, estúpidos, estupideces, chorra, chorro,

chorros, Caraduras, caradura, «cara duras», mentiroso,mentirosa, mentira, idiota, idioteses, corrupto, corrupta, corruptos, Degenerado, Ñoqui, Ñoquis.

Se tomó la decisión metodológica de dejar por fuera dos términos comúnmente utilizados como “boludo/a”, por su uso exclamativo más que como insulto, y “carajo”, por su uso mayoritario en ciertas comunidades, sobre representándolas y sesgando la muestra analizada.

Fuente: Ad Hoc Digital