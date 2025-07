La libertad libertaria: Habló el periodista de C5N al que le disparó la Policía de la Ciudad: «Es muy grave lo que está pasando»

«Otro miércoles muy triste. Creo que hasta que no haya un muerto no van a parar, siento eso, que hasta que en alguna represión no maten a alguien, no van a parar», advirtió en el programa Duro de Domar el comunicador que recibió dos balazos similares a los de un proyectil de goma, uno en el pie y otro en la espalda.

«Lo vimos a cámara abierta, en vivo, con el equipo estábamos retrocediendo, no nos estábamos metiendo por el camino de la Policía, estábamos en la vereda narrando lo que sucedía, y que venga un oficial y se sume a otro a apuntarnos directamente de la cintura para arriba y a tirarnos, a 10 centímetros como mucho«, relató sobre el momento de la agresión vivida mientras cubría los hechos en las inmediaciones del Congreso Nacional.

En su relato, Munafó también indicó que había un uniformado «que se hacía el bueno» y amplió: «Me dijo ‘bueno, ya está’, me tira de al lado y me pega en el pie. La jugó de bueno y me termina pegando en la pantorrilla, y el otro me pega en la espalda. Es un arma nueva que usan que es como de paintball, tira la misma bolita y en vez de tener pintura tira gas lacrimógeno».

«Lo que a mi me da bronca también, y en ese momento me sacó un poco la situación, es que ellos seguramente tengan la venia de arriba para atacar a las personas y al periodismo con brutalidad y con una cámara encendida. Imagínense lo que sucede cuando no hay una cámara o un fotógrafo», expresó.

Incidentes y enfrentamientos en Congreso entre manifestantes y la policía: hay 7 detenidos

«Después se excusan diciendo ‘el protocolo está bien, lo hacemos bien, tiramos hacia abajo y tiramos a distancia’, y la imagen acá es clara. Si los tiros de él iban un poco más arriba y me pegaban en el ojo o en la cara, hoy no estaría acá sentado«, remarcó el periodista.

Munafó también hizo referencia al caso de Pablo Grillo, agredido durante la marcha a favor de los jubilados del pasado 12 de marzo, y agregó: «Lo de Pablo Grillo no es casualidad, no fue porque sí, no fue porque un efectivo de Gendarmería se equivocó al tirar. Hay un plan instalado para que las fuerzas policiales actúen de esa manera y tienen una custodia de sus superiores, de la Justicia».

«Por eso me da miedo, y reitero, hasta que no hay un muerto no van a parar. ¿Y cuando haya un muerto qué va a pasar? porque va a suceder en cualquier momento por exceso de algún policía, gendarme, prefecto», advirtió.

El periodista también sostuvo que logró identificar al efectivo que lo agredió y afirmó que espera que se tomen medidas al respecto. «Está ahí, de apellido Centurión, las imágenes son elocuentes. Entiendo y espero que el Ministerio de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires actúe contra esos dos efectivos, porque actuaron muy mal».

«No hay protocolo que permita disparar a 10 centímetros, de la cintura para arriba, al lado de uno. Unos centímetros más arriba y la historia es otra. No es joda lo que está pasando y cómo están avanzando y reprimiendo. Reitero, si hacen así con una cámara prendida, imagínense lo que hacen con una cámara apagada», concluyó.

El ataque de la Policía contra Nicolás Munafó

El periodista de C5N Nicolás Munafó fue agredido en los alrededores del Congreso. Se encontraba cubriendo la habitual marcha a favor de los jubilados que se realiza todos los miércoles, ubicado en la vereda frente a un cordón policial, cuando recibió un impacto de uno de los efectivos.

«Me tiraste en los pies. ¿Qué te pasa? ¿Qué hacés? ¿Qué me tirás, cag*n?», recriminó el reportero sobre el momento en el que un uniformado irrumpió la transmisión y le disparó a pocos metros de distancia, mientras se cubría el rostro con su casco.

El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) se pronunció sobre lo ocurrido e indicó: «Repudiamos la violencia ejercida por las fuerzas de seguridad en contra de periodistas y reporteros gráficos que realizaban la cobertura de una movilización de jubilados y organizaciones sociales en las inmediaciones del Congreso nacional, ciudad de Buenos Aires».

«Según se ve claramente en las imágenes, los colegas, que se encontraban visiblemente identificados como trabajadores de prensa, fueron atacados de manera deliberada por efectivos de la Policía de CABA con balas de goma y gases lacrimógenos«, profundizó la organización que defiende el ejercicio del periodismo y el trabajo de prensa.

Identificaron que fue un prefecto quien dejó ciego de un ojo a un manifestante en la misma marcha en la que hirieron a Pablo Grillo

Desde FOPEA se exigió «el respeto irrestricto a la tarea de los periodistas» y se le reclamó a las autoridades «la garantía de preservar su integridad, así como la posibilidad de desarrollar su labor sin ser víctimas de la represión o de agresiones».

La movilización a favor de los jubilados de este miércoles resultó opacada por los altercados entre los manifestantes y la Policía, a partir de los cuales se registraron 30 heridos y 7 detenidos.

AS/MU