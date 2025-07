La indigencia intelectual de la derecha y la necesidad de recuperar lalibertad.

Rio Grande 24/07/2025.- Esto de ninguna manera significa subestimar las capacidades de los libertarios, por el contrario, es poner de manifiesto lo que ellos entienden por políticas publicas o relaciones institucionales con la oposición. Es, a nuestro modo de ver, aclarar que no son superiores en nada, que no innovaron nada, que no cambiaron nada y que empeoraron todo.

Podemos comenzar por las barbaridades que propala el mismísimo presidente, al que le sigue su ejercito de trolls pagos a un costo de 60 mil millones anuales para insultar mujeres o pedir los tanques en la calle por una paliza en el senado, los mismos que también replica el presidente.

En las ultimas horas el centro de los furibundos ataques fue la vicepresidenta que, terminó por hartarse y lo mando a pasear diciendo que “los jubilados no pueden esperar y menos los discapacitados, que deje de gastar en viajes y en la SIDE”.

Hay que ir demasiado lejos para que, tu propia compañera de formula ya no te soporte después de un años y 7 meses de gobierno, un periodo donde las denuncias contra el autodenominado, superior, van desde estafa, hasta coimas, a lo que hay que sumar que está rodeado de corruptos como los hermanos Kiscka, Kueider, Ritondo, Santilli, Villaverde y hasta su propia hermana por coimas y ni que hablar de los diputados fueguinos de La Libertad Avanza que no han abierto la boca en casi dos años y han votado todo en contra de la provincia, como el acuerdo con el FMI, el recorte a las jubilaciones, el recorte a las universidades, el recorte al Garraham, la destrucción de Vialidad, Banco Nación, INTA, obra pública, ferrocarriles, rutas, coparticipación y la apertura indiscriminada de las importaciones que a exterminado la industria nacional, con mas de 20 mil establecimientos cerrados.

Peleados con cuanto ciudadano piense distinto o lo cuestione, ahí apelan a la siniestra Patricia Bullrich, para que en menos de lo que canta un gallo te meta preso y después una jueza te invente una causa te mande a la cárcel de Ezeiza, como delincuente común. Nunca el estado de derechos estuvo tan vulnerado como con este gobierno de fascistas.

Los libertarios son una vergüenza, como lo fue Alberto Fernández, con el agravante de la escalada de violencia provocada por el impresentable presidente que en promedio insulta con epítetos irreproducibles unas 52 veces por discurso, a periodistas, sin son mujeres más, un presidente que solo ha visitado dos provincias en 19 meses de gestión, pero, que ha viajado 13 veces a Estados Unidos, sin haber logrado absolutamente nada mas que endeudamiento ante el FMI y la entrega de recursos naturales y la dignidad como país.

Un presidente que, ha comprado voluntades y que no dimensiona el cargo que ocupa, Milei es una espina clavada en el centro de la dignidad argentina, es una vergüenza para un país que debió luchar y mucho para recuperar la democracia.

Un presidente que no asiste al acto del Dia de la Independencia, que no reconoce a nuestros héroes, que se envuelve en la bandera Yankee o Israelita, un presidente que viola la Constitución Nacional al profesar una religión ajena a nuestra carta magna, en síntesis, un judío sionista, al frente de un país empobrecido, quebrado, sin industrias, sin empleo, con datos mentirosos de inflación, con cierres y despidos de más de 13 mil empresas.

En fin, la indigencia intelectual del presidente y de su acólitos, es digna de destacar, su pobreza reside en la falta de empatía, la vulgaridad, mediocridad y sobre todo el destrato a todo ciudadano argentino, a los que califica diariamente de kukas, mandriles, kirchos y demás atrocidades, dignas de un barrabrava de la peor hinchada de futbol.

Sus seguidores como el impresentable Gordo Dan, han pedido en redes sociales sacar los tanques a la calle y bombardear el congreso con todos adentro, solo un pobre infeliz, mantenido, puede decir semejante tontera, pero lo peor son quienes lo siguen y ahora se suma todo este patético escenario el votado diputado por CABA, Manuel Adorni y su programa de estreaming, Fake 7,8, algo tan mediocre e irrespetuoso como todo el gobierno que, no hace más que sumar más odio y resentimiento a personas que aun estando en el centro del poder no logran satisfacer su necesidad de trascender, no son nadie con o sin el y se nota, el enojo y la paranoia que les genera el hecho de ver permanentemente el peligro a la vuelta de la esquina, con un kirchnerismo que, quieren exterminar, pero que obviamente no les está dando resultado.

Nada positivo, en ningún espacio, en ningún área, en ningún indicador, es un gobierno oscuro, y en algún punto, siniestro, como lo han sido otros con anterioridad y tampoco necesitamos en este país.

Los vetos a los aumentos de las jubilaciones, a la emergencia parta Bahía Blanca y el presupuesto para el hospital Garraham y que seguro festejará con sus héroes como ya lo hizo en la quinta de olivos con un asado que, fue la vergüenza de millones de argentinos por la crueldad puesta de manifiesto, al igual que con la quita de medicamentos oncológicos, o los fondos para el instituto del cáncer que se recortaron en un 34 % o a la Sociedad Argentina de Hemofilia que, ha generado preocupación y controversia.

Que más se le puede pedir a esto, solo pensar que, en esta provincia, los que apoyan esto, son un 53% que apuestan a Milei, piensan como él y los ha traicionado una y otra vez. Realmente generan mucha pena, preocupación y sobre todo incertidumbre respecto de un futuro inmediato sin ninguna señal positiva.

Las elecciones de octubre quizá vengan a ordenar un poco este escenario y seguramente plebiscitará gestiones de los actuales gobernantes, nacionales, provinciales y municipales, la disyuntiva está en, se vota lo que ya se conoce, o lo que propone un cambio, una forma diferente de hacer política. Se vota lo que se rechazó en 2023 o paz social, empleo, industrialización, el no rotundo a la corrupción, el estado elefantiásico y poco eficiente, la falta de transparencia o los presupuestos austeros y bien administrados, la producción local, la soberanía alimentaria, la prestación de salud municipal, el deporte y la cultura. Reponer derechos cercenados, hacerse cargo de las obligaciones indelegables del estado y asumir que hemos perdido la libertad a manos de un gobierno de derecho.

El voto es la herramienta para cambiar, ese poder lo tienen los ciudadanos y solamente los ciudadanos, quizá sea tiempo de hacerlo valer.

Armando Cabral