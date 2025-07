La importancia de seguir estando Cruz Roja Argentina ya brindó apoyo a más de 195.000 personas en lo que va de 2025

Las comunidades en situación de vulnerabilidad son las más afectadas durante y después de una emergencia: desde la evacuación y el acceso a servicios básicos, hasta la recuperación económica, social y emocional. Cruz Roja Argentina permanece junto a las personas durante todo el proceso, fortaleciendo su resiliencia y acompañándolas en el desarrollo de capacidades para enfrentar futuras crisis.

“A través de nuestro Equipo Nacional de Monitoreo y en articulación con distintos organismos, realizamos un seguimiento diario y permanente las 24 horas para anticiparnos a posibles emergencias. Los meses de marzo, abril y mayo fueron especialmente complejos por las inundaciones, que afectaron a más de 270.000 personas”, explicó Cristian Bolado, Subsecretario de Emergencias y Desastres de Cruz Roja Argentina. En esta línea, desde Cruz Roja Argentina destacan la importancia de que las comunidades se mantengan preparadas conociendo qué hacer ante situaciones de emergencia y primeros auxilios entre otros saberes clave.

Presentes en cada emergencia

En la ciudad de Bahía Blanca, apenas declarada la emergencia por inundaciones el pasado 7 de marzo, Cruz Roja Argentina movilizó voluntariado de todo el país. Inicialmente, brindó apoyo en centros de evacuación, atención en Primeros Auxilios y contención en salud mental. Actualmente, se encuentra en la tercera y cuarta etapa de respuesta, enfocadas en la recuperación temprana de las familias afectadas y el fortalecimiento de la resiliencia comunitaria.

Entre las principales acciones realizadas al momento se destacan la distribución de kits de higiene y limpieza, la entrega de tarjetas de ayuda humanitaria con dinero para que las personas puedan decidir qué comprar según sus necesidades y la donación de equipamiento a centros comunitarios y salas de atención primaria de la salud. Estas acciones ya alcanzaron a más de 190.000 personas, con la participación de más de 200 voluntarios y voluntarias. “Pude comprar con la tarjeta que me dio Cruz Roja Argentina lo que necesitaba para reconstruir mi casa pero lo primero que compre fueron gotas para mi vista”, dijo Mabel, una de las personas destinatarias de las acciones. Y agregó: “En ese momento necesitaba el apoyo de una persona. Una de las chicas me abrazó y me dijo que de a poco iba a salir adelante. Y si, ese abrazo me sirvió”

En paralelo, en la provincia de Salta, Cruz Roja Argentina acompañó a las comunidades afectadas por intensas precipitaciones registradas desde principios de febrero en Bolivia y en la región del Chaco salteño. Este evento climático provocó un aumento sostenido del caudal del río Pilcomayo, generando una situación crítica para las comunidades cercanas, como el bloqueo de accesos a numerosas localidades del departamento Rivadavia, especialmente en el municipio de Santa Victoria Este.

Comunidades de Santa Victoria Este como Monte Carmelo, Puntana, Palmar y Curvita Vieja quedaron completamente aisladas. Más de 10.000 personas resultaron afectadas por esta emergencia, y al menos 896 debieron ser evacuadas y alojadas en centros de evacuación.

Ante esta situación, Cruz Roja Argentina desplegó una respuesta inmediata a través de su Campamento Humanitario, que desde hace 5 años desarrolla acciones para mejorar la vida de las comunidades. De esta forma, se brindó apoyo logístico en las evacuaciones, acompañamiento psicosocial, Primeros Auxilios y distribución de agua segura. Además, la organización trabajó en el restablecimiento del contacto entre familiares, en la evaluación del estado de salud de la población y en el relevamiento de necesidades humanitarias prioritarias.

En mayo, intensas lluvias afectaron a varias localidades bonaerenses, entre ellas Campana, Zárate y Moreno. La organización desplegó equipos para acompañar durante la emergencia y el proceso de regreso a casa de las personas afectadas. Ya se distribuyeron 1.450 kits de higiene y limpieza, se brindó atención en Primeros Auxilios y apoyo psicosocial, con una presencia constante y comprometida en el territorio.

“Está siendo un año difícil por la cantidad de emergencias, pero seguimos estando. Seguimos presentes en los tres lugares, acompañando de cerca a todas las personas afectadas. Todo lo que hacemos es posible gracias a nuestro voluntariado, el corazón de nuestra organización. Personas que, con trabajos, familias y obligaciones diarias, eligen dedicar su tiempo a mejorar la vida de otras personas”, agregó Bolado.

Preparar antes, actuar durante, sostener después

Cruz Roja Argentina no solo responde ante las emergencias: trabaja durante todo el año para preparar a las personas y comunidades, promover la salud y fortalecer el desarrollo comunitario. Este enfoque integral se sostiene bajo los Principios Fundamentales de Humanidad, Imparcialidad y Neutralidad entre otros.

En esta línea, desarrolla también programas dirigidos a juventudes sobre temáticas emergentes como el consumo de sustancias psicoactivas en “la previa”, el juego y apuestas online, la prevención de violencias y la inclusión a través del deporte. También impulsa proyectos sociales orientados a personas en situación de calle, acceso a derechos, inserción laboral y acompañamiento integral a poblaciones vulneradas.

Además

Capacita a más de 50.000 personas por año en Primeros Auxilios.

Brinda asistencia sanitaria en eventos masivos en todo el país.

Forma con excelencia a más de 15.000 estudiantes al año en sus Institutos Superiores, en carreras como enfermería, radiología, instrumentación quirúrgica y guardavidas, entre otras.

Quienes quieran sumarse a las acciones de Cruz Roja Argentina como voluntarios o donantes pueden hacerlo ingresando a www.cruzroja.org.ar