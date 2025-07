La desquiciante frase de Adorni “Villarruel ya no es parte del proyecto”.

Solo en argentina y les pido que lo busquen en otro país, un vicepresidente no forma parte de un proyecto de gobierno, es realmente una locura creer eso y además darlo a conocer como una noticia.

Los libertarios no son precisamente los mas apegados a las ideas dela democracia o la libertad real, pero excluir a la compañera de fórmula, que fue votada dela misma manera que el presidente y tiene la misma validación de sociedad que el primer mandatario no solo es inentendible, es una expresión del terraplanismo que realmente asusta, preocupa y genera una inseguridad jurídica que, pareciera que unos pocos entienden y otros muy pocos acepta, ahí el resultado de como le va a argentina hoy, por ejemplo con las inversiones, si un presidente dice que su vice no forma parte del proyecto, imagínense que queda para el resto y esto se debe al cumplimiento de las normas por parte de Villarruel, haber asistido al acto del día de la bandera en Rosario, aceptar las reuniones que son convocadas al congreso y obviamente soportar estoicamente las agresiones verbales, constantes del presidente y de todo su equipo de trolls, que son capaces de decir cualquier barbaridad, las mismas barbaridades que, redes sociales como X o Instagram, no permiten al resto de los ciudadanos para responderles.

A este presidente que, ya a insultado en forma publica en mas 1500 oportunidades desde que asumió ha, periodistas, políticos, mujeres en mayor medida y a todo aquel que lo cuestione, critique, o no comparta su extraño comportamiento.

Villaruel, ya no forma parte del proyecto, según Adorni, alguien que eligió arrastrarse hasta la vergüenza, disfrazar información, prestarse reportajes vergonzosos, justificaciones rayanas con la crueldad y la perversión, pero sobre todo con la dignidad, que cualquier hombre un con un mínimo de orgullo, rechazaría porque es patético.

Quizá, no sea tan malo para Villaruel, quedar fuera de este proyecto, aun con sus posturas pro dictadura, su negacionismo, que nunca será tanto como el de su compañero de fórmula.

Solo en un país, periférico, tercermundista y subdesarrollado, hay un vocero presidencial de esta calaña, tratando de hacerle creer a una sociedad decepcionada, empobrecida y malhumorada, que la vicepresidenta de su país, no forma parte del proyecto de gobierno, Esto es una estupidez, que solo se le permite a un ignorante, por parte de otros ignorantes y nos pone en el mapa mundial, como un país que no pierde oportunidad de hacer papelones, del tipo que sea. Esto habla de un grado de analfabetismo institucional, grave, donde precisamente la institucionalidad se ha banalizado de una manera alarmante, aceptado cualquier tropelía como una normalidad.

Todo esto se puede cambiar en la elecciones, porque no hay nada que hayan echo bien en 19 meses de gestión, nada y si alguno tiene una buena noticia les pido que me la pasen.

Armando Cabral