El libro de una periodista estadounidense sobre los nietos robados durante la dictadura argentina

Por Armando Cabral

New York 23/07/2025.- “A Flower Traveled in My Blood” recrea el testimonio de Abuelas y Madres de Plaza de Mayo, al igual que el contexto histórico en el que la Junta Militar asume el poder de facto durante la década del 70. Su autora es directora de Yale Journalism Initiative. La reseña realizada por The New York Times