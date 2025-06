Miami > Vaca Muerta Los argentinos gastan más dólares en turismo al exterior que lo que produce Vaca Muerta

El Gobierno tiene un alto desequilibrio en la balanza turística que busca apaciguar. ¿Cómo? Modificando la forma en la que se contabilizan los dólares que gastan los argentinos en el exterior. La iniciativa de Daniel Scioli, el secretario de Turismo, es que los consumos del e commerce (ejemplo Amazon) o de las plataformas como Netflix, estén en otro ítem desagregadas del rubro «Viajes y otros pagos con tarjeta» del balance cambiario.

«Con respecto al déficit en la cuenta de turismo, a raíz de una nota que publica los datos del BCRA sobre las cifras del turismo emisivo, estamos trabajando con el Banco Central para diferenciar los números del MULC sobre lo que son realmente los gastos en turismo», dice Scioli.

Y apunta: «La inclusión de otros conceptos como el e-commerce o suscripciones a plataformas digitales (Amazon, Netflix, Spotify, etc.) en el cómputo, distorsiona la información real del impacto económico del sector. Por otra parte, se está trabajando en sincerar el real consumo del ingreso que genera el turismo receptivo; por ejemplo: está registrado que un turista chileno gasta por día en Argentina solo US$ 54, y no es así. A partir de julio, esta balanza tendrá más claridad y los números del turismo no incluirán conceptos que distorsionan los números reales», publicó el funcionario.

Sea como fuera, lo cierto es que la balanza turística es ampliamente deficitaria. Desde enero del 2024, primer mes entero de la gestión de Javier Milei, hasta abril pasado, el saldo es negativo en US$ 9.300 millones. El economista Amilcar Collante dice que ese número contrasta con lo que genera el balance energético, que suma en el mismo período US$ 5.940 millones. Léase, el turismo consume todos los dólares que genera Vaca Muerta. Si bien el Banco Central aclara que el 60% de los pagos en dólares al exterior que hacen los argentinos lo realizan con billetes propios y no los demandan en el MULC.

Así las cosas, desde el BCRA diferenciarán uso de tarjetas en el exterior con pago de servicios en dólares que se hagan desde la Argentina. No se prevé que el Indec vaya a hacer cambios de metodología para medir cuánto gastan los extranjeros que llegan a la Argentina, tal como pidió Scioli.

Lo cierto es que el turismo emisivo creció exponencialmente en los primeros cuatro meses del año a un ritmo de 70% promedio. Hubo meses, como en marzo, que subió casi 100% contra mismo mes del año anterior. Esto, de la mano del desplome de los turistas extranjeros que llegan a la Argentina.

«Si miramos el acumulado del año, en solo cuatro meses el déficit fue de 5,1 millones de personas, superando el pico anterior de 3,3 millones de personas de comienzos de 2018. Con respecto al turismo saliente, el primer cuatrimestre del año se encuentra 42% por encima del pico de los primeros 4 meses de 2018 y el turismo entrante un 25% por debajo del máximo previo (primer cuatrimestre del año pasado)», consigna la consultora Equilibra.

Desde Portfolio Personal Inversiones (PPI), acotan que más allá del pico estacional de enero y febrero, producto de las vacaciones de verano, la estacionalidad del turismo emisivo y receptivo (en especial por vía aérea) vuelve a tornarse desfavorable en julio y agosto por las vacaciones de invierno. «Es decir, el tipo de cambio podría verse presionado al alza por este factor, en un contexto en el que el tipo de cambio real está en niveles históricamente bajos», destacan.

El Economista