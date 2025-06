Fuerte mensaje en contra de las salmoneras en Tierra del Fuego

El viernes 20 de junio, a pocos días de cumplirse cuatro años de la histórica sanción que regula la salmonicultura en la isla, el colectivo No a las Salmoneras junto a otros referentes vinculados al mar organizaron actividades para repudiar la amenaza, siempre latente, de instalar la industria de la salmonicultura en Tierra del Fuego. Esa amenaza finalmente se vio plasmada en las reuniones que se anunciaron ayer lunes 23 para hoy a las 15.30hs. Se trata de la reunión de las comisiones de Recursos Naturales Nº 3 y de Legislación General Nº 1 para tratar el proyecto de Ley que busca modificar la Ley provincial Nº 1355 y una iniciativa sobre producción acuícola provincial.

El viernes por la tarde, la bahía de Ushuaia se pobló de kayaks, veleros y de tablas de Stand Up Paddle, todos agrupados para dar un mensaje claro junto al catamarán, repleto de gente. Entre los participantes, hubo empresarios gastronómicos, operadores de turismo, ex funcionarios y ambientalistas. “Desde que nació la ley, la quieren bajar los intereses económicos de los empresarios. El único argumento que ellos tienen es que va a generar trabajo. El estudio económico ya se hizo por la universidad y no es así (en referencia al Estudio realizado por tres economistas de Tierra del Fuego, “BASES PARA UN ANÁLISIS ECONÓMICO DE LA ACUICULTURA DE SALMÓNIDOS EN LA COSTA ARGENTINA DEL CANAL BEAGLE”). Lo que sí estamos viendo es que los primeros trabajadores para la industria del salmón son diputados, legisladores, gobernadores y demás. La industria del salmón tiene por trabajadores al poder político. Siempre, en todas partes”, explicó Lino Adillón, reconocido chef e integrante del colectivo “No a las Salmoneras”.

Entre los presentes, estuvo Mónica, ex legisladora de Tierra del Fuego y una de las que votó la sanción de la Ley 1355: “La convocatoria fue más que oportuna porque el 30 de este mes se cumplen cuatro años de la sanción de la ley, una ley en la que tuve el orgullo de ser parte y no solamente como presidenta de la Comisión de Recursos Naturales, sino con la tarea de compilar parte de lo que había sido una lucha histórica del colectivo de ambientalistas, de científicos del CADIC, del CONICET”, expresó y fue categórica: “Creo que es un momento para seguir haciendo valer ese conjunto interdisciplinario que trabajó profundamente en el criterio y que aún, hasta el día de hoy, se aguarda con muchísima ansiedad la reglamentación de la ley. Me parece que se tiene que traducir el mismo trabajo en equipo y que se pueda establecer la reglamentación de una ley y no así promover la derogación de la norma”.

A pesar de la contundente actividad, el lunes 23 de junio, el Poder Legislativo de Tierra del Fuego convocó a una reunión de comisión conjunta para este martes 24 de junio a las 15:30 horas con el fin de debatir dos proyectos clave vinculados a la producción acuícola en la provincia: el Asunto N° 143/25, presentado por el bloque La Libertad Avanza, que propone modificar la Ley Provincial N° 1355 y el Asunto N° 331/24, que impulsa una nueva ley de producción acuícola provincial. El primero propone ampliar el tonelaje de producción en tierra a través de sistemas de recirculación de agua y el segundo, permite la instalación de la industria en granjas en el mar de la costa norte, afectando directamente a la ciudad de Río Grande.



Con respecto a esto, Adillón fue contundente: “Esperemos que nuestros legisladores estén a la altura del momento que estamos viviendo. Porque nadie puede venir a malograr lo que ha logrado una sociedad entera”.