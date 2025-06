CGT AMPARO: El ministerio Fiscal suspendió los efectos de los artículos 2 y 3 del decreto 340/25 del Poder Ejecutivo Nacional

La CGT presentó un amparo contra el decreto 340/25 que quitaba derechos laborales y agregaba un sin fin de tareas laborales como servicios esenciales, limitando el derecho a huelga.

Los artículos 2 y 3 del decreto señalan: Declárase como servicio esencial la navegación por agua marítima y/o fluvial destinada al transporte comercial de personas, de mercaderías, de carga, servicios conexos y operaciones costa afuera, a través de los distintos medios que se utilicen para tal fin.

El artículo 3 señala que, cuando por un conflicto de trabajo alguna de las partes decidiera la adopción de medidas legítimas de acción directa que involucren actividades que puedan ser consideradas servicios esenciales, deberá garantizar la prestación de servicios mínimos para evitar su interrupción.

Estos artículos han sido suspendidos hasta tanto se dicte sentencia definitiva.

Poder Judicial de la Nación

Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo Nº3

AUTOS: “CONFEDERACIÓN GENERAL DEL TRABAJO DE LA

REPÚBLICA ARGENTINA c/ PODER EJECUTIVO NACIONAL s/ ACCIÓN

DE AMPARO”

CNAT EXPEDIENTE No. 19024/2025

SENTENCIA INTERLOCUTORIA No.

Buenos Aires, 2 de Junio de 2025

VISTOS:

La presente acción de amparo es iniciada por la Confederación

General del Trabajo de la República Argentina (en adelante C.G.T.) contra el

Poder Ejecutivo de la Nación Argentina con el objeto de que se decrete la

invalidez constitucional de los arts. 2 y 3 del Decreto de Necesidad y Urgencia

No. 340/25 dictado el 21/05/2025 con fundamento en que viola el principio

republicano de división de poderes y violación al derecho y principio de libertad

sindical.

A la vez, solicita el dictado de una medida cautelar de no innovar en

los términos del art. 230 CPCCN con la finalidad de que se suspenda

temporalmente la aplicación de dichos artículos hasta tanto se dicte sentencia

definitiva.

El 29/05/2025 el Estado Nacional, Secretaría de Trabajo, Empleo y

Seguridad Social del Ministerio de Capital Humano, produjo el informe del art.

4 de la ley 26854 y en idéntica fecha se confirió vista al Sr. Representante del

Ministerio Público Fiscal quien se expidió a través del Dictamen No. 552/25..

que en este acto se agrega.

Y CONSIDERANDO:

I.-En primer término, considero preciso señalar que la Justicia

Nacional del Trabajo es la llamada a entender en las causas fundadas en

normas de derecho colectivo del Trabajo, razón por la que he asumido la

competencia en la presente contienda con sustento en lo normado en los arts.

20 y 21, inc. a) de la ley 18.345.

Tal como lo sostiene el Sr. Representante del Ministerio Público

Fiscal, argumentos que doy por reproducidos, la presente acción persigue la

declaración de invalidez constitucional de los artículos 2 y 3 del Decreto

340/2025 y se encuentra fundada en la ley 23551, norma regulatoria de las

Asociaciones Sindicales que determina específicamente los Derechos y

obligaciones de las asociaciones sindicales entre los cuales se encuentra el

derecho de huelga, derecho consagrado previamente en Constitución Nacional

de la República Argentina en el art 14bis último párrafo que garantiza a los

gremios el derecho de huelga y, previsto específicamente en el inciso d) del art

5° de la citada ley, que establece como derecho de las asociaciones sindicales

el de: “…En especial, ejercer el derecho a negociar colectivamente, el de

participar, el de huelga y el de adoptar demás medidas legítimas de acción

sindical…”.

El Estado Nacional sostiene tanto la incompetencia material como en

razón de la persona de la Justicia Nacional del Trabajo y solicita la revocatoria

de la resolución del 26/05/2025 por la que la suscripta asumió la competencia

para entender en la presente acción. Postula la incompetencia material con

sustento en la declarada emergencia nacional mediante el DNU 70/23 y en

particular la emergencia en la industria de la Marina Mercante Nacional. Dice

que el DNU 340/25 corrige una situación de desequilibrio en la mentada

industria como también en materia social y económica. Con sustento en esta

postura sostiene que son los jueces del Fuero Contencioso Administrativo

Federal los que deben entender en la presente causa. En esa ilación denuncia

que inició un planteo de inhibitoria ante el Juzgado Contencioso Administrativo

Federal No. 3 “EN-SECRETARÍA DE TRABAJO EMPLEO Y SEGURIDAD

SOCIAL C/ S/ INHIBITORIA” CAF 19225/2025.

Ante todo, debo señalar que en la presente causa no existe

comunicación formal desde el Juzgado Contencioso Administrativo Federal

que dé cuenta de la admisión de la inhibitoria denunciada.

Destaco asimismo que en un caso de similares aristas, en relación

con la inhibitoria denunciada se ha expedido la Cámara de Apelaciones del

Fuero Contencioso Administrativo Federal. En efecto, en pronunciamiento que

comparto la Sala II del Fuero Contencioso Administrativo Federal sostuvo que

“…la inhibitoria resulta inadmisible pues por dicha vía se pretende que una

acción de amparo iniciada ante una sede judicial, tramite ante otra; siendo que

el artículo 16 de la ley 16.986 prohíbe la articulación de cuestiones de

competencia en las acciones de amparo, carácter que corresponde atribuir a la

inhibitoria aquí intentada, ya que tiene por objeto un desplazamiento de la

competencia (conf. CSJN, Fallos, 325:2236), (CAF15.865/2024 “AFIP

s/INHIBITORIA” del 06/05/2025).

Sin perjuicio de ello, entiendo que no me encuentro eximida de emitir

el pronunciamiento requerido puesto que se trata de una medida cautelar

solicitada en los términos del art. 4 inc. 3 de la ley 26854 que, de estar a lo

dispuesto por el art. 2 de la citada norma, admite el dictado de medidas

cautelares incluso cuando el juez se considerase incompetente.

En relación con la competencia material señalo que en el caso la

Confederación actora ha denunciado circunstancias graves de afectación del

derecho consagrado en el art. 14 bis de la Constitución Nacional y en definitiva

con sustento en lo normado por los artículos 5 inc. d) y 47 de la ley 23551, por

lo que no es sino la Justicia Nacional del Trabajo la que debe entender en una

contienda en la que resulta inobjetable el contenido de derecho social. En este

puntual aspecto, adhiero y doy por reproducidos los argumentos vertidos en el

Dictamen Fiscal reseñado.

En similar sentido se ha expedido el Representante del Ministerio

Público Fiscal al dictaminar en la causa “CONFEDERACION DE

TRABAJADORES DE LA EDUCACION DE LA REP. ARGENTINA (C.T.E.R.A.)

c/ ESTADO NACIONAL PODER EJECUTIVO NACIONAL s/ACCION DE

AMPARO” Expediente 390/2024 al sostener que “…el art. 47 de la ley 23.551

consagra una vía de reclamación particular que, en sentido amplio, legitima a

todo trabajador o asociación sindical. Esta normativa no requiere las

exigencias formales a las que alude la ley 16986; bastando, en definitiva, que

se alegue un impedimento del ejercicio regular de los derechos emergentes de

la libertad sindical con un sustento razonable para que prevalezca la

disposición especial del art. 47 de la ley 23551, como lo ha sostenido este

Ministerio Público Fiscal desde antiguo con criterio que la Excma. Cámara

compartiera (entre muchos otros, puede verse el Dictamen n° 11.566 del

27/11/1990, en autos: “Bariani Ricardo c/ Asociación del Magistrado de la

Enseñanza Técnica”, del registro de la Sala VIII; íd. Dictamen n° 94.229 del

09/10/2019, en autos: “Sindicato de Obreros y Empleados Panaderos de San

Martín y otro c/ Ministerio de Producción y Trabajo de la Nación y otro s/ acción

de amparo”, Expte. CNT 49176/2018/CA1, del registro de la S ala I; etc.)…”

“…el citado art. 47 de la ley 23.551 debe ser interpretado con amplitud (doct.

Fallos: 331:249, “ATE”), sobre todo si se tiene en cuenta la tutela enfática del

art. 14 bis de la Constitución Nacional y el Convenio n° 87 de la Organización

Internacional del Trabajo, invocadas por la peticionaria al demandar (en

sentido análogo, véase el Dictamen n° 65.175 del 10/11/2015, en autos:

“Infante Sebastián y otros c/ Asociación Obrera Textil de la República Argentina

s/ acción de amparo”, Expte. CNT 50.780/2015, del registro de la Sala IV)…”.

En definitiva y por las razones expuestas, desestimaré la revocatoria intentada

y mantendré la decisión relativa a la competencia de la Justicia Nacional del

Trabajo para entender en la presente acción.

II.-En relación con la vía de amparo elegida y la legitimación para

iniciar el presente proceso la parte actora sostiene que por tratarse de una

asociación sindical de tercer grado se encuentra legitimada para iniciarla en el

marco de su actuación sindical, personal y territorial como organización con

personería gremial reconocida por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

de la Nación a la vez que sostuvo que uno de los derechos de las asociaciones

sindicales, es hacer efectiva dicha defensa ante el Estado y los empleadores,

tanto en cuanto se refiere a intereses individuales como colectivos de los

trabajadores (art. 23 inc. a) de la ley 23.551). En esa misma ilación sostiene

que la legitimación debe ser interpretada en forma armónica con lo que

dispone la Constitución Nacional en cuanto legitima a las entidades sectoriales

debidamente registradas a defender a través del amparo los derechos de

incidencia colectiva (art. 43 de la C.N.).

Agrega que la legitimación se sustenta en la citada norma

constitucional y que la CSJN en el fallo “Sindicato Argentino de Docentes

Particulares c/ Estado Nacional” del 4/07/2003, sostuvo que: “cabe destacar

que la reforma de la Constitución nacional de 1994 introdujo una modificación

trascendente en relación con la acción de amparo, otorgándole una dinámica

desprovista de aristas formales que obstaculicen el acceso a la jurisdicción

cuando están en juego garantías constitucionales, y ampliando la legitimación

activa de los pretensores potenciales en los casos de incidencia colectiva en

general, legitimando en este aspecto a las asociaciones, de las que no cabe –a

mi juicio excluir a las sindicales”.

En cuanto a la vía de acción de amparo, en primer término, destaco

que el contenido de la pretensión, la norma cuestionada y los derechos

involucrados se enmarcan en una situación excepcional que conducen

razonablemente al pretensor a tomar las vías más adecuadas y aptas para la

protección de los derechos que entiende conculcados y para la solución de

determinado accionar que entiende arbitrario e ilegal.

En este sentido se ha pronunciado en diversas ocasiones la Corte

Suprema de Justicia de la Nación al establecer que “La acción de amparo

constituye un remedio de excepción, cuya utilización está reservada para

aquellos casos en que la carencia de otras vías legales aptas para resolverlas

pudiera afectar derechos constitucionales, máxime que su apertura, requiere

circunstancias muy particulares, caracterizadas por la existencia de

arbitrariedad o ilegalidad manifiesta y la demostración, por añadidura, de que

el daño concreto y grave ocasionado sólo puede eventualmente ser reparado

acudiendo a la acción urgente y expeditiva del amparo (“Cerro, Francisco

Eduardo c/ Universidad Nacional de Santiago del Estero.” Fallos: 307:2419).

En esta inteligencia, admitiré la vía de amparo.

Tampoco encuentro objeción alguna relativa a la legitimación activa

invocada puesto que en el caso la Confederación General del Trabajo es una

entidad de tercer grado, con personería gremial que ha delineado sus objetivos

y fines en el art. 2 de su Estatuto (ver anexo I acompañado con la demanda)

“…Artículo 2º: La institución tiene por objetos y fines: Reunir en su seno y

organizar la actividad conjunta de las asociaciones sindicales que la

compongan, para la defensa coordinada de los intereses de los trabajadores y

las trabajadoras de todo el país….” y en definitiva se encuentra legitimada para

defender, representar tanto intereses individuales como colectivos de los

trabajadores ante el Estado Nacional y ante los empleadores (art. 31 Ley

23551). En igual sentido se pronunció la Excma. Cámara del Trabajo Sala de

Feria en la causa “Confederación General del Trabajo de la República

Argentina c/ Poder Ejecutivo Nacional s/ Acción de Amparo” del 30/01/2024

(Expediente /56862/2023).

En el mismo sentido otra composición de la Cámara de Apelaciones

del Trabajo de Feria en el año 1997 sostuvo “es indudable que la

Confederación General del Trabajo, es una de las asociaciones inscriptas a las

que se refiere el artículo 43 del texto constitucional, sin que su capacidad

representativa estatutaria ni su preexistencia, ni la previsión programática de

una ley especial que regulará los requisitos y formas de su organización,

puedan serle opuestas como excluyentes de la legitimación que la norma

atribuye a aquéllas para deducir acciones como la presente” (CNAT, Sala de

Feria, 24/01/1997, Confederación General del Trabajo de la República

Argentina c. Estado Nacional-Poder Ejecutivo Nacional-; DT 1997-A,506).

En definitiva, concluyo que la Confederación accionante reviste

legitimación activa para interponer la presente acción de amparo en virtud de

lo normado por el inciso a) del art. 31 de la Ley 23551, la doctrina sentada por

el Máximo Tribunal el precedente “ATE II” (Fallos 336:672).

III.-Sentado lo anterior corresponde que me expida sobre la medida

cautelar peticionada.

En el acápite 8 de la presentación inicial la C.G.T. sostiene que ante la

manifiesta vulnerabilidad constitucional del DNU 340/2025 y los graves

perjuicios que trae aparejada su inmediata vigencia, solicita cautelarmente la

suspensión de la aplicación de los arts. 2 y 3 de la norma impugnada. Solicita

asimismo que se analice la medida solicitada en el marco regulatorio de la ley

26854 y agrega que la pretensión cautelar comprende una orden de “no

innovar”, no conlleva la de “hacer” y tampoco coincide con el objeto de la

demanda.

Agrega que, en lo que concierne a los límites impuestos por el art. 13

de la ley 26854, la medida solicitada no afecta el erario público y tampoco tiene

consecuencias patrimoniales peyorativas para el Estado Nacional, como

tampoco afecta el interés público general.

El Estado Nacional esgrime que la excepcionalidad, necesidad y

urgencia que fundamentan el dictado del D.N.U. 340/25 son cuestiones

políticas no justiciables y que corresponde que el D.N.U. sea sometido a

revisión y control del Congreso Nacional y que una intervención judicial en este

momento implicaría una trasgresión prematura al principio de división de

poderes.

Argumenta que la norma cuestionada no introduce nuevas

modificaciones a las ya introducidas al art. 24 de la ley 25877 con el dictado

del DNU 70/23 (art. 97) y refiere que la única modificación que ahora se

introduce la citada norma consiste en la incorporación de la Marina Mercante

dentro del listado de los servicios esenciales que fueron oportunamente

enumerados e introducidos por el citado decreto del año 2023. Esboza

argumentos en relación con la ausencia de caso. Agrega y reitera que el

decreto cuestionado sólo introduce a la Marina Mercante en un articulado ya

sustituido y modificado por el DNU 70/2023. Añade argumentos en relación

con la emergencia económica que atraviesa el país y profundiza acerca de la

armonización del derecho de huelga con la crisis industrial que sufre el país.

Fundamenta en doctrina y jurisprudencia acerca de la necesidad de

reglamentar el derecho de huelga. Finalmente sostiene que no se encuentran

cumplidos los recaudos para la procedencia de la medida cautelar y solicita su

rechazo (página 39 a 54).

La viabilidad de las medidas precautorias se halla supeditada a que

se demuestre la verosimilitud del derecho invocado y el peligro en la demora y,

dentro de aquéllas, la innovativa es una decisión excepcional porque altera el

estado de hecho o de derecho existente al tiempo de su dictado, habida cuenta

de que configura un anticipo de jurisdicción favorable respecto del fallo final de

la causa, lo que justifica una mayor prudencia en la apreciación de los

recaudos que hacen a su admisión (Fallos: 326:3729, Fallos:320:1633 ).

El Máximo Tribunal también sostuvo que en la medida de no innovar y

en la medida cautelar innovativa existen fundamentos de hecho y de derecho

que imponen al tribunal expedirse provisionalmente sobre la índole de la

petición formulada, por lo que no corresponde desentenderse del tratamiento

concreto de las alegaciones formuladas so color de incurrir en prejuzgamiento

(Fallos: 320:1633).

Si bien las resoluciones que decretan medidas cautelares no

constituyen, en principio, la sentencia definitiva o equiparable a esta a los fines

del artículo 14 de la ley 48 (Fallos: 256:150; 271:96) cabe obviar este requisito

cuando la medida decretada causa un agravio que, por su magnitud o

circunstancias de hecho, su reparación ulterior pueda resultar, a la luz del

proceso en cuestión, tardía, insuficiente o imposible (Fallos: 236:156; 257:301;

315:2040; 320:1633; 325:1784; 328:4763).

Esta postura quedó reforzada con la sanción de la ley 26.854 cuyo

art. 3 inc. 4º instituye “las medidas cautelares no podrán coincidir con el objeto

de la demanda principal”.

El artículo 13 inc. 1) de la ley 26854 establece que la suspensión de

los efectos de una ley, un reglamento, un acto general o particular podrá ser

ordenada a pedido de parte cuando concurran simultáneamente los siguientes

requisitos: a) Se acreditare sumariamente que el cumplimiento o la ejecución

del acto o de la norma, ocasionará perjuicios graves de imposible reparación

ulterior; b) La verosimilitud del derecho invocado; c) la verosimilitud de la

legitimidad, por existir indicios serios y graves al respecto; d) la no afectación

del interés público; e) que la suspensión judicial de los efectos o de la norma

no produzca efectos jurídicos o materiales irreversibles.

Dentro del marco jurídico y jurisprudencial reseñado corresponde, en

primer término y dentro de los límites que impone el dictado de una medida

precautoria, analizar la existencia de verosimilitud en el derecho y verosimilitud

de la legitimidad de la norma y acto de gobierno cuestionado (arts. b y c del

artículo 13 ley 26854).

Es preciso recordar que el inciso 3 del artículo 99 de la Constitución

Nacional dispone que “…El Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso bajo pena

de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo.

Solamente cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los

trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes,

y no se trate de normas que regulen materia penal, tributaria, electoral o de

régimen de los partidos políticos, podrá dictar decretos por razones de

necesidad y urgencia, los que serán decididos en acuerdo general de ministros

que deberán refrendarlos, conjuntamente con el jefe de gabinete de ministros.

El jefe de gabinete de ministros personalmente y dentro de los diez días

someterá la medida a consideración de la Comisión Bicameral Permanente,

cuya composición deberá respetar la proporción de las representaciones

políticas de cada Cámara. Esta comisión elevará su despacho en un plazo de

diez días al plenario de cada Cámara para su expreso tratamiento, el que de

inmediato considerarán las Cámaras. Una ley especial sancionada con la

mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara regulará el

trámite y los alcances de la intervención del Congreso..”.

La norma cuya constitucionalidad se encuentra cuestionada (arts. 2 y

3 del DNU 340/25) y cuyos efectos inmediatos son objeto de la presente

cautela innovativa, es un decreto dictado en expreso uso de las facultades

conferidas por la Constitución Nacional en el inciso 3 citado de la Constitución

Nacional (ver exposición de motivos último párrafo Expte. No. Ex2025

48788378-APN-ANPYN#MEC).

Recuerdo también que, en nuestro ordenamiento constitucional, el

Congreso Nacional es el único órgano titular de la función legislativa; por la

cual, la admisión de las facultades legislativas por parte del Poder Ejecutivo se

hace bajo condiciones de excesiva rigurosidad y con sujeción a exigencias

formales (Fallos: 322:1726).

Estas circunstancias excepcionales a las que refiere la norma

presuponen que el Poder Ejecutivo no pueda, por motivo alguno, continuar con

el trámite ordinario previsto para la sanción de las leyes. Es así que, para el

ejercicio de esa facultad de excepción, además de restringir determinadas

materias y disponer la debida consideración por parte del Poder Legislativo,

exige que exista un estado de necesidad y urgencia (Fallos: 338:1048).

Asimismo, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido

que es su función el ejercicio de control ante el dictado por el Congreso de

leyes de emergencia, y ha verificado la concurrencia de una genuina situación

de emergencia que imponga al Estado el deber de amarar los intereses vitales

de la comunidad, esto es, corroborar que la declaración del Legislador

encuentre debido sustento en la realidad (Fallos 136:161), con mayor razón

debe ejercer idéntica evaluación respecto de las circunstancias de excepción

cuando ellas son invocadas unilateralmente por el Presidente de la Nación

para ejercer facultades legiferantes que por regla constitucional no le

pertenecen (arts. 44 y 99, inciso 3º, párrafo 2º, de la Constitución Nacional)

(“Consumidores Argentinos, Fallos: 333:633).

Lo hasta aquí expuesto, conduce a analizar en forma preliminar y sin

que se pueda alcanzar un grado de certeza en el marco de la cautela

solicitada, si se encuentran reunidas las circunstancias reales y emergencia

suficientes para verosímilmente justificar el ejercicio de las facultades

excepcionales que se conceden al Poder Ejecutivo Nacional en casos de

necesidad y urgencia.

Debo señalar que, a la fecha del dictado de la norma impugnada, por

efectos del Decreto 140/25 (DCTO-2025-140-PTE-Sesiones Ordinarias, BO

27/02/2025) y desde el 1 de Marzo de 2025 el Congreso de la Nación

Argentina tiene abiertas las Sesiones Ordinarias, dicha circunstancia, resulta a

mi modo de ver, elemento suficiente para tener por verosimilizado el derecho.

Luego, frente a la impugnación deducida por la Confederación General del

Trabajo, y visto el informe producido por el Estado Nacional corresponde

verificar si en forma preliminar, se encuentran reunidas las exigencias que

impone la norma fundamental.

En el presente caso, reitero, el Congreso de la Nación Argentina se

encuentra sesionando en forma ordinaria, extremo que impone al Estado

Nacional una sólida y consistente argumentación en relación con la situación

de emergencia que habilitaría la vía excepcional previo al tratamiento de la

norma ante el Poder Legislativo.

Repárese en que la jurisprudencia del Máximo Tribunal que ha

reiterado que la alusión a la situación de crisis económica, en forma general,

no alcanza para tener por cumplida la exigencia Constitucional, en una materia

excepcional que, por su naturaleza, impone un escrutinio juicioso (Fallos

327:5.559).

El Máximo Tribunal reiteradamente sostuvo en su función de último

intérprete de la Constitución Nacional que para el dictado de un decreto de

necesidad y urgencia se impone la configuración de una situación de grave

perturbación económica, social o política, que represente el máximo peligro

para el país (Fallos 318:1.154). Por ello, la Corte señaló que “…para que el

Poder Ejecutivo pueda ejercer legítimamente facultades legislativas que, en

principio, le son ajenas, es necesaria la concurrencia de alguna de estas dos

circunstancias: 1) que sea imposible dictar la ley mediante el trámite ordinario

previsto por la Constitución, vale decir, que las cámaras del Congreso no

puedan reunirse por circunstancias de fuerza mayor que lo impidan, como

ocurriría en el caso de acciones bélicas o desastres naturales que impidiesen

su reunión o el traslado de los legisladores a Capital Federal; o 2) que la

situación que requiere solución legislativa sea de una urgencia tal que deba

ser solucionada inmediatamente, en un plazo incompatible con el que

demanda el trámite normal de las leyes” (Fallos 322:1.726, Considerando 9º).

Agregó, a continuación, que “…es atribución judicial evaluar el presupuesto

fáctico que justificaría la adopción de decretos de necesidad y urgencia” y, al

respecto, aseguró que “corresponde descartar criterios de mera conveniencia

ajenos a circunstancias extremas de necesidad, puesto que la Constitución no

habilita a elegir discrecionalmente entre la sanción de una ley o la imposición

más rápida de ciertos contenidos materiales promedio de un decreto (ídem,

segundo párrafo).

No soslayo que el Estado Nacional arguye que la única modificación

introducida es la incorporación de la Marina Mercante al listado de servicios

esenciales elaborado en la modificación del art. 24 de la ley 25.877 producida

por el DNU 70/23, y esboza argumentos en relación con la ausencia de caso.

Sin embargo, la cuestión relativa a la vigencia de aquella norma y la firmeza de

las sentencias dictadas durante la feria del año 2024 y de las que se pudieran

dictar sobre aquella discusión -recuérdese que la CSJN aún no se ha expedido

en la causa No.56862/2023-, así como la existencia de caso justiciable,

constituye materia de un complejo y más amplio análisis que no puede ser

debatido en el prieto marco de una medida cautelar.

A la vez, y por las razones hasta aquí invocadas, en el marco

indiciario de la cautela, encuentro preliminarmente configurado el peligro en la

demora puesto que la norma cuestionada podría conculcar el ejercicio de los

derechos derivados de la libertad sindical que gozan de la más amplia garantía

legal y supralegal (C.N. art. 14 bis, Ley 23.551, Convenio 87 OIT y demás

pactos internacionales).

Como corolario de todo lo hasta aquí expuesto y analizado, dado que,

en el presente caso se encuentran reunidos en forma simultánea los recaudos

exigidos por el artículo 13 de la ley 26854 y art. 230 C.P.C.C.N., sin que ello

implique adelantar opinión ni criterio alguno acerca de la suerte final de la

pretensión como tampoco acerca de la discusión jurídico normativa que

subyace a la norma cuestionada y que será motivo del pronunciamiento

definitivo, corresponde hacer lugar a la medida cautelar solicitada y en

consecuencia suspender preventivamente los efectos de los arts. 2° y 3° del

D.N.U. 340/25 en relación con la CONFEDERACIÓN GENERAL DEL

TRABAJO y los trabajadores representados por esa entidad, hasta tanto se

dicte sentencia definitiva.

IV.-En el caso no considero exigible la contracautela puesto que, dada

la índole de la medida solicitada y que aquí se ordena, su cumplimiento no

afecta bienes, patrimonio o recursos del Estado Nacional (arg. arts. 199

CPCCN y 61 L.O.).

Por todo lo expuesto, normas legales citadas y de conformidad con lo

dictaminado por el Sr. Representante del Ministerio Público Fiscal,

RESUELVO: I.- Declarar la competencia de la Justicia Nacional del Trabajo

para entender en la presente causa; II.-Admitir la viabilidad formal de la acción

de amparo interpuesta e imprimir a la presente causa el trámite contemplado

en la ley 16.986, dado que la acción se dirige contra el Poder Ejecutivo

Nacional; III.-Hacer lugar a la medida cautelar peticionada y suspender

provisoriamente los efectos de los artículos 2° y 3° del D.N.U. 340/25 en

relación con la CONFEDERACIÓN GENERAL DEL TRABAJO y los

trabajadores representados por dicha entidad gremial hasta tanto se dicte

sentencia definitiva; IV.-Diferir la imposición de costas y regulación de

honorarios para el momento del pronunciamiento sobre el fondo de la cuestión;

NOTIFIQUESE

Moira Fullana

Jueza Naciona