Basta de idioteces presidenciales: La familia de Ian Moche denunció a Milei por el tuit en el que los tilda de kirchneristas

El mensaje del presidente, en el que comparte la publicación de otro usuario, acusa al chico de ser kirchnerista y de haber sido entrevistado por periodistas “operadores”. La publicación se viralizó y desde las cuentas de los trolls cercanos al oficialismo difundieron la dirección de la casa de Ian, de la escuela a la asiste y fotos con su familia, como forma de hostigamiento. Por eso, Marlene Spesso, la madre del niño, decidió realizar una denuncia judicial, según confirmó La Nación.

El tuit de Milei contra un nene de 12 años con autismo

Hace tres semanas, el presidente compartió un mensaje en X con fotos en que se mostraba a Moche cercano a figuras de la oposición, como Sergio Massa o Cristina Kirchner. Allí, aseguraba que la familia era ultrakirchnerista y las “pruebas” se remiten a las imágenes brindadas dentro del tuit. Sin embargo, luego se conocieron fotos del menor junto a María Eugenia Vidal (PRO), Lula Levy (radicalismo) y Romina Núñez, subdirectora de ANDIS de la gestión de Javier Milei.

Frente a las acusaciones, la red social se llenó de críticas contra Ian, sin reparar que se trataba de un niño con discapacidad de apenas 12 años, quien mantuvo encuentros con legisladores, candidatos, gobernadores y diferentes funcionarios de todo el espectro político. Tanto Ian como su familia aseguran que no tienen banderas políticas.

La familia de Ian Moche denunció a Milei por el tuit en el que los tilda kirchneristas

“Estamos viviendo un hostigamiento que parece irreal. Es increíble que esto esté pasando. Hablamos con un abogado y vamos a pedir que el presidente dé de baja ese mensaje, no puede expresarse así ni exponer la imagen de un niño de esa forma. ¡Es un menor!”, dijo la madre en diálogo con La Nación al día siguiente de la publicación del 1 de junio.

Los detalles de la demanda

La demanda, patrocinada por el abogado Andrés Gil Domínguez, se trata de un documento de 34 páginas y redactado desde la voz de Ian. En la petición señalan que «el posteo con adhesión constituye una forma de ratificación y redifusión voluntaria del mensaje ofensivo. No se trata simplemente de una acción técnica, sino de un acto comunicativo con intencionalidad propia, que contribuye a que el contenido ofensivo llegue a un público mayor, amplificando su daño y legitimándolo».

También remarcaron las dificultades de la vida del niño: «Tengo 12 años. A los 2 años fui diagnosticado con autismo. Desde el momento del diagnóstico, me enfrenté a numerosos desafíos diarios que, gracias al acompañamiento permanente de mi familia, pude ir superando progresivamente. Uno de los principales retos fue el desarrollo de habilidades sociales, ya que no me comunicaba verbalmente, sino a través de la lectura: leía pero no hablaba, condición conocida como hiperlexia».

«Al adherir públicamente mediante un reposteo ratificatorio a una publicación agraviante contra un niño con discapacidad, el señor presidente de la Nación realizó una acción con clara carga simbólica, discursiva e institucional. Esta conducta excede cualquier manifestación personal o de opinión: constituye un acto estatal, revestido de la investidura pública, que violenta derechos fundamentales protegidos por la regla de reconocimiento constitucional y convencional argentina”, explica la demanda judicial.

En este marco, se advirtió sobre la transgresión de diversos instrumentos jurídicos, entre ellos la Convención sobre los Derechos del Niño, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y el artículo 75 inciso 23 de la Constitución Nacional, “al haberse impulsado una acción estatal que refuerza estigmatizaciones, legitima formas de violencia discursiva y promueve simbólicamente un trato desigual, discriminatorio y denigrante”.

BGD/ML