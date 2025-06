ASOCIACIONES DEPORTIVAS Y SOCIALES SE REÚNEN PARA DEBATIR LA TRANSFORMACIÓN EDUCATIVA

En ese marco, Carlos Turdó, uno de los moderadores de las reuniones que se vienen sosteniendo con el sector deportivo local, manifestó que “en estas tres semanas ya llevamos varias reuniones con instituciones sociales, donde estuvimos dialogando y recibiendo sus sugerencias, su pensamiento sobre la transformación educativa, sobre la educación actual”. Al mismo tiempo, sostuvo que “hay mucha participación, todos estos aportes se están documentando y se están enviando a las áreas del Ministerio de Educación y la Agencia de Innovación que están haciendo la tarea de recopilar y analizar la información para ser tenida en cuenta en el proceso de transformación educativa”.

“Es un hermoso plan que lleva adelante este gobierno y del que podemos ser parte todos, precisamente por eso están abiertas estas charlas, estos diálogos”, añadió y sostuvo que “cualquiera que quiera participar de estas charlas y hacer sus aportes, por supuesto se puede contactar con nosotros, tanto con el Ministerio de Educación o con la Agencia de Innovación”.

En una de las reuniones, el referente de la Unión de Biker y Skater Tierra del Fuego, Juan Schmid, celebró la iniciativa y opinó que “alguien tenía que darle el puntapié inicial a esto y está fantástico que lo haga el Gobernador”, a la vez que añadió: “Hay que cambiar, hay que patear el tablero y dar de nuevo, buscar la manera de que los chicos no se vayan de las instituciones, que sea atractivo ir”.

“No digo que sea fácil, no digo que uno puede poner todo en color de rosas, pero tiene que haber alternativas en las cuales sea atractivo para ellos ir día a día”, sumó.

Por último, se refirió a los encuentros y remarcó que “es importantísimo porque te dan voz y te dan voto. Muchas veces se hace estructuralmente y una vez que está ya todo cerrado, lo único que tenés que hacer es adecuarte, pero ahora nos están dando la voz y el voto. Y creo que es importante que todos podamos cambiar esto”.

Por otro lado, Gabriel Maldonado, entrenador de BMX expresó: “a mí me parece perfecto lo que están haciendo” y recordó que “a mí me ha pasado, cuando era chico no tenía la contención para la disciplina que practicaba”.

“La verdad es que están haciendo un buen trabajo en querer cambiar esto para que no les pase a los jóvenes de ahora, que puedan tener ese espacio o esa contención que yo no tuve cuando era chico y, bueno, de alguna manera mejorar para que no quieran dejar la escuela por querer practicar sus deportes sino que también se les dé herramientas para que ellos puedan seguirse formando”, concluyó.